فيديو.. ترامب يكسر البروتوكول ليرقص في مطار كوالالمبور

رام الله - دنيا الوطنفي أجواء احتفالية مميزة، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، والسفير الأمريكي لدى ماليزيا إدغار كاغان، وعدد من كبار المسؤولين الماليزيين والأمريكيين.وشهدت مراسم الاستقبال لحظة لافتة عندما انضم ترامب إلى مجموعة من الراقصين المحليين الذين أدوا رقصة شعبية ترحيبية، وشاركهم ببضع خطوات وسط تصفيق الحاضرين وعدسات الإعلام، في مشهد اتسم بالعفوية والودّ. ورافق الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء أنور إبراهيم على السجادة الحمراء، بينما كانت تُرفرف الأعلام الأمريكية والماليزية، وتُعزف موسيقى تقليدية احتفاءً بالزيارة.وتأتي زيارة ترامب إلى كوالالمبور في إطار جولة آسيوية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين الولايات المتحدة ودول المنطقة. ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي مباحثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الترتيبات المتعلقة بتوقيع إعلان تسوية النزاع بين تايلاند وكمبوديا، الذي أعلن ترامب سابقاً أنه سيُوقَّع بحضوره فور وصوله إلى ماليزيا.كما من المنتظر أن يشارك ترامب في سلسلة اجتماعات ضمن فعاليات قمة "آسيان"، التي تبحث التحديات الجيوسياسية الراهنة وتداعيات الانقسام الاقتصادي العالمي، إلى جانب اجتماعات بصيغ متعددة، بينها "آسيان+1" و"آسيان+3"، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، والهند.ومن المقرر أن يواصل ترامب جولته في المنطقة خلال الأيام المقبلة، على أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية لمناقشة الملفات التجارية والاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.