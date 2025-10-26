شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
في ساعات المساء والليل:  يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف باردا نسبيا  في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين:  يكون الجو غائما جزئيا الى صاف  ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من  معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء:  يكون الجو غائما جزئيا الى صاف  ويطرأ ارتفاع  آخر طفيف على درجات الحرارة لتصبح  اعلى من  معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين ،  والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء:  يكون الجو غائما جزئيا الى صاف  ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها  اعلى من  معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أخبار ذات صلة

ماليزيا وجنوب افريقيا تجددان دعمهما لفلسطين وتدعوان لحل عادل وشامل بالمنطقة

ماليزيا وجنوب افريقيا تجددان دعمهما لفلسطين وتدعوان لحل عادل وشامل بالمنطقة

(صورة): جنود الاحتلال يصوّرون معتقلاً فلسطينياً أثناء التنكيل به

(صورة): جنود الاحتلال يصوّرون معتقلاً فلسطينياً أثناء التنكيل به

بلدية غزة: عدم دخول الآليات يعرقل عمل البلديات في القطاع

بلدية غزة: عدم دخول الآليات يعرقل عمل البلديات في القطاع

(أكسيوس): منشور ترامب رسالة لـ(حماس) وليس إنذاراً نهائياً

(أكسيوس): منشور ترامب رسالة لـ(حماس) وليس إنذاراً نهائياً

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

واشنطن: حددنا هجوماً وشيكاً لـ&quot;حماس&quot; ضد مدنيين في غزة ولم يحدث

واشنطن: حددنا هجوماً وشيكاً لـ"حماس" ضد مدنيين في غزة ولم يحدث

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الضفة الغربية على صفيح ساخن.. هجمات واسعة للمستوطنين مع بداية موسم الزيتون

الضفة الغربية على صفيح ساخن.. هجمات واسعة للمستوطنين مع بداية موسم الزيتون

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

بلدية غزة: عدم دخول الآليات يعرقل عمل البلديات في القطاع

بلدية غزة: عدم دخول الآليات يعرقل عمل البلديات في القطاع

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

مصطفى يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة

مصطفى يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة

استشهاد طفلة وإصابة آخرين بانهيار منزل في مدينة غزة

استشهاد طفلة وإصابة آخرين بانهيار منزل في مدينة غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من سرايا القدس في مخيم النصيرات

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من سرايا القدس في مخيم النصيرات

الخروقات مستمرة.. إصابات في استهداف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

الخروقات مستمرة.. إصابات في استهداف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,519

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,519

منوعات

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

عربي

حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق

حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق

شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ترامب يلتقي أمير قطر خلال توقف طائرته بالدوحة

ترامب يلتقي أمير قطر خلال توقف طائرته بالدوحة

الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم واسع لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر

الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم واسع لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر