ترامب: كمبوديا وتايلاند ستوقعان معاهدة سلام فور وصولي إلى ماليزيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع إعلان تسوية النزاع بين كمبوديا وتايلاند سيجري بحضوره فور وصوله إلى ماليزيا، وذلك على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".وأفادت القناة التايلاندية الحكومية "Thai PBS"، نقلاً عن مجلس الوزراء، أن رئيس وزراء تايلاند، أنوتين تشانفيراكول، طلب تأجيل توقيع الإعلان بسبب وفاة الملكة الأم لتايلاند سيريكيت، وذلك بالتنسيق مع ماليزيا والولايات المتحدة. يُعرف الإعلان أيضاً باسم "الإعلان السلامي"، ويهدف إلى تهدئة النزاع الحدودي بين البلدين وتطبيع العلاقات الثنائية.وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "أنا في طريقي إلى ماليزيا لتوقيع معاهدة السلام العظيمة التي نظمتها بفخر بين كمبوديا وتايلاند. بعد وصولي سألتقي برئيس وزرائهم، وسنوقع المعاهدة فوراً ليتمكن الجميع من المشاركة في هذا الحدث المهم".وبناء على الجدول الزمني الرسمي للبيت الأبيض، لم يعد توقيع الإعلان مقررًا في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو كما كان مخططًا سابقًا، بل سيُجرى عند وصول طائرة ترامب إلى ماليزيا، المتوقع حوالي الساعة 6:00 بتوقيت موسكو.وكان النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا قد تصاعد إلى اشتباكات مسلحة شملت استخدام المدفعية والطائرات في الفترة من 24 إلى 29 يوليو الماضي، قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة والصين وماليزيا، التي تتولى رئاسة "آسيان" لعام 2025، ويشارك فيها كلا البلدين.