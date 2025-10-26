دولي

ترامب: كمبوديا وتايلاند ستوقعان معاهدة سلام فور وصولي إلى ماليزيا

ترامب: كمبوديا وتايلاند ستوقعان معاهدة سلام فور وصولي إلى ماليزيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع إعلان تسوية النزاع بين كمبوديا وتايلاند سيجري بحضوره فور وصوله إلى ماليزيا، وذلك على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وأفادت القناة التايلاندية الحكومية "Thai PBS"، نقلاً عن مجلس الوزراء، أن رئيس وزراء تايلاند، أنوتين تشانفيراكول، طلب تأجيل توقيع الإعلان بسبب وفاة الملكة الأم لتايلاند سيريكيت، وذلك بالتنسيق مع ماليزيا والولايات المتحدة. يُعرف الإعلان أيضاً باسم "الإعلان السلامي"، ويهدف إلى تهدئة النزاع الحدودي بين البلدين وتطبيع العلاقات الثنائية.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "أنا في طريقي إلى ماليزيا لتوقيع معاهدة السلام العظيمة التي نظمتها بفخر بين كمبوديا وتايلاند. بعد وصولي سألتقي برئيس وزرائهم، وسنوقع المعاهدة فوراً ليتمكن الجميع من المشاركة في هذا الحدث المهم".

وبناء على الجدول الزمني الرسمي للبيت الأبيض، لم يعد توقيع الإعلان مقررًا في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو كما كان مخططًا سابقًا، بل سيُجرى عند وصول طائرة ترامب إلى ماليزيا، المتوقع حوالي الساعة 6:00 بتوقيت موسكو.

وكان النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا قد تصاعد إلى اشتباكات مسلحة شملت استخدام المدفعية والطائرات في الفترة من 24 إلى 29 يوليو الماضي، قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة والصين وماليزيا، التي تتولى رئاسة "آسيان" لعام 2025، ويشارك فيها كلا البلدين.

أخبار ذات صلة

ترامب: كمبوديا وتايلاند ستوقعان معاهدة سلام فور وصولي إلى ماليزيا

ترامب: كمبوديا وتايلاند ستوقعان معاهدة سلام فور وصولي إلى ماليزيا

ألمانيا: تواصل الاحتجاجات بسبب تصريحات ميرتس بشأن الهجرة

ألمانيا: تواصل الاحتجاجات بسبب تصريحات ميرتس بشأن الهجرة

غوتيريش حول مجلس الأمن: شرعيته هشة وبحاجة لإصلاحات

غوتيريش حول مجلس الأمن: شرعيته هشة وبحاجة لإصلاحات

&quot;الأم سيريكيت&quot;.. وفاة ملكة تايلاند عن عمر يناهز 93 عاماً

"الأم سيريكيت".. وفاة ملكة تايلاند عن عمر يناهز 93 عاماً

ترامب يعلن عن رغبته في لقاء كيم جونغ أون

ترامب يعلن عن رغبته في لقاء كيم جونغ أون

عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.. وترامب يعلن إلغاء اللقاء مع بوتين

عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.. وترامب يعلن إلغاء اللقاء مع بوتين

&quot;الخارجية الأمريكية&quot;: قرار محكمة العدل الدولية &quot;فاسد&quot;

"الخارجية الأمريكية": قرار محكمة العدل الدولية "فاسد"

(وول ستريت جورنال) تكشف سبب توافد المسؤولين الأميركيين إلى إسرائيل

(وول ستريت جورنال) تكشف سبب توافد المسؤولين الأميركيين إلى إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مصطفى يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة

مصطفى يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة

استشهاد طفلة وإصابة آخرين بانهيار منزل في مدينة غزة

استشهاد طفلة وإصابة آخرين بانهيار منزل في مدينة غزة

الخروقات مستمرة.. إصابات في استهداف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

الخروقات مستمرة.. إصابات في استهداف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,519

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,519

الشرطة والنيابة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة مقتل مواطن وإصابة زوجته في عين عريك

الشرطة والنيابة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة مقتل مواطن وإصابة زوجته في عين عريك

وزير جيش الاحتلال يكشف حجم أنفاق غزة المدمرة

وزير جيش الاحتلال يكشف حجم أنفاق غزة المدمرة

خبير متفجرات: إزالة الألغام بغزة تستغرق ما بين 20 و30 سنة

خبير متفجرات: إزالة الألغام بغزة تستغرق ما بين 20 و30 سنة

(يونيسف) تحذر من ضياع جيل كامل مع انهيار قطاع التعليم في قطاع غزة

(يونيسف) تحذر من ضياع جيل كامل مع انهيار قطاع التعليم في قطاع غزة

منوعات

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

عربي

شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم واسع لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر

الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم واسع لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر

مسؤولون أمميون: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية ونزوح في العالم

مسؤولون أمميون: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية ونزوح في العالم

الولايات المتحدة تضغط لإلغاء عقوبات سوريا &quot;الأشد قسوة&quot;

الولايات المتحدة تضغط لإلغاء عقوبات سوريا "الأشد قسوة"