روبيو: إسرائيل لا تسعى لاحتلال غزة والقوة الدولية ستحوّل القطاع إلى "منطقة خضراء"

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، السبت، إن إسرائيل لا تمتلك مصلحة في استمرار احتلال قطاع غزة، مؤكداً أنه لا يمكن تصور تقسيم دائم للقطاع.وأضاف روبيو، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلته من إسرائيل إلى قطر، أن الولايات المتحدة تسعى إلى تشكيل قوة دولية لضمان الأمن في كافة أنحاء غزة، موضحاً أن الهدف النهائي لهذه القوة هو ضمان إزالة السلاح من القطاع بأكمله.وأشار الوزير الأميركي إلى أن "كلما أصبحت غزة منزوعة السلاح بالكامل، زادت القدرة على القضاء على الإرهاب، وأصبحت المنطقة أكثر أماناً، أشبه بالمنطقة الخضراء، وسيتحرك هذا الخط وفقاً لذلك".وتابع روبيو: "هذه هي الخطة على المدى الطويل، والإسرائيليون لا يسعون لاحتلال القطاع".وكانت تصريحات روبيو قد جاءت في إطار جهود أميركا لتثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار في غزة، وسط متابعة دقيقة لتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بنزع السلاح وإعادة الإعمار.