مصطفى يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس الوزراء محمد مصطفى، يرافقه وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق نتشة، السبت، إلى العاصمة السعودية، الرياض، للمشاركة في أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة.

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة مازن غنيم.

وتأتي مشاركة رئيس الوزراء في هذا المؤتمر العالمي المهم، الذي تستضيفه الرياض بمشاركة قادة دول وصنّاع قرار وخبراء من مختلف أنحاء العالم، من أجل حشد الدعم الدولي لخطط التعافي الاقتصادي في الضفة والقطاع، وبرنامج الحكومة للتنمية والتطوير المؤسسي الذي يتشكل من 10 مبادرات إحداها التحول الرقمي.

