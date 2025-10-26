ساويرس يعلق على اختياره لإدارة غزة: لن أشارك إلا في إطار قيام دولة فلسطينية

رام الله - دنيا الوطنعلق رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس على الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول احتمال مشاركته في إدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، مؤكدًا أنه لم يتلق أي اتصال رسمي بهذا الشأن سواء من مصر أو الخارج، وأن أي دور محتمل له سيكون مرتبطًا حصريًا بإعادة إعمار القطاع ضمن إطار قيام دولة فلسطينية مستقلة.وقال ساويرس، في تصريحات لقناة مصرية محلية، إن ما تم تداوله حول اسمه قد يعكس تقديرًا لخبرته في مجالات الإعمار والتنمية، لكنه شدد على أنه لن يعمل بدافع المكاسب أو المصالح الشخصية، وأن الشرط الأساسي لأي مشروع مستقبلي في غزة هو حل الدولتين وتحقيق دولة فلسطينية حقيقية.وأضاف ساويرس: "كل خبرتي في التعمير ممكن تفيد في إعادة الإعمار، لكن مش هدخل إلا لو الهدف قيام دولة فلسطين"، مستعرضًا موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في حياة كريمة بدل الحرب والدمار المستمر.كما كشف ساويرس عن رسالة بعث بها إلى الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات عام 2000 قبل مشاركته في قمة كامب ديفيد الثلاثية، التي جمعت آنذاك الرئيس الأميركي بيل كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك وعرفات. وقال ساويرس إنه طالب عرفات بأن يسفر الاجتماع عن قيام دولة فلسطينية حقيقية، مؤكدًا: "تعبنا من الشعارات، عايزين نشوف دولة حقيقية".وعبر ساويرس عن تقديره للدور المصري في ملف غزة، واصفًا ما تم تحقيقه مؤخرًا من نجاح الدبلوماسية المصرية في الحفاظ على التوازن السياسي وتجنب الحرب بأنه انتصار كبير لمؤسسة الرئاسة وجهود الدولة في دعم الشعب الفلسطيني بشكل مستمر، رغم الظروف الإقليمية المعقدة.وختم بالقول: "نفسي قبل ما أموت أشوف دولة فلسطين قائمة، فيها مدارس وملاعب، والأطفال يعيشون حياة كريمة بعيدًا عن الحجارة والرصاص".