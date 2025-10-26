عربي

ساويرس يعلق على اختياره لإدارة غزة: لن أشارك إلا في إطار قيام دولة فلسطينية

ساويرس يعلق على اختياره لإدارة غزة: لن أشارك إلا في إطار قيام دولة فلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
علق رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس على الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول احتمال مشاركته في إدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، مؤكدًا أنه لم يتلق أي اتصال رسمي بهذا الشأن سواء من مصر أو الخارج، وأن أي دور محتمل له سيكون مرتبطًا حصريًا بإعادة إعمار القطاع ضمن إطار قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقال ساويرس، في تصريحات لقناة مصرية محلية، إن ما تم تداوله حول اسمه قد يعكس تقديرًا لخبرته في مجالات الإعمار والتنمية، لكنه شدد على أنه لن يعمل بدافع المكاسب أو المصالح الشخصية، وأن الشرط الأساسي لأي مشروع مستقبلي في غزة هو حل الدولتين وتحقيق دولة فلسطينية حقيقية.

وأضاف ساويرس: "كل خبرتي في التعمير ممكن تفيد في إعادة الإعمار، لكن مش هدخل إلا لو الهدف قيام دولة فلسطين"، مستعرضًا موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في حياة كريمة بدل الحرب والدمار المستمر.

كما كشف ساويرس عن رسالة بعث بها إلى الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات عام 2000 قبل مشاركته في قمة كامب ديفيد الثلاثية، التي جمعت آنذاك الرئيس الأميركي بيل كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك وعرفات. وقال ساويرس إنه طالب عرفات بأن يسفر الاجتماع عن قيام دولة فلسطينية حقيقية، مؤكدًا: "تعبنا من الشعارات، عايزين نشوف دولة حقيقية".

وعبر ساويرس عن تقديره للدور المصري في ملف غزة، واصفًا ما تم تحقيقه مؤخرًا من نجاح الدبلوماسية المصرية في الحفاظ على التوازن السياسي وتجنب الحرب بأنه انتصار كبير لمؤسسة الرئاسة وجهود الدولة في دعم الشعب الفلسطيني بشكل مستمر، رغم الظروف الإقليمية المعقدة.

وختم بالقول: "نفسي قبل ما أموت أشوف دولة فلسطين قائمة، فيها مدارس وملاعب، والأطفال يعيشون حياة كريمة بعيدًا عن الحجارة والرصاص".

أخبار ذات صلة

ساويرس يعلق على اختياره لإدارة غزة: لن أشارك إلا في إطار قيام دولة فلسطينية

ساويرس يعلق على اختياره لإدارة غزة: لن أشارك إلا في إطار قيام دولة فلسطينية

ترامب يلتقي أمير قطر خلال توقف طائرته بالدوحة

ترامب يلتقي أمير قطر خلال توقف طائرته بالدوحة

الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم واسع لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر

الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم واسع لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر

مسؤولون أمميون: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية ونزوح في العالم

مسؤولون أمميون: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية ونزوح في العالم

الولايات المتحدة تضغط لإلغاء عقوبات سوريا &quot;الأشد قسوة&quot;

الولايات المتحدة تضغط لإلغاء عقوبات سوريا "الأشد قسوة"

الأردن يعلن موقفه بشأن إرسال قوات إلى قطاع غزة

الأردن يعلن موقفه بشأن إرسال قوات إلى قطاع غزة

مصر تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق غزة

مصر تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق غزة

أمين مجلس التعاون: الاستيطان الإسرائيلي يزيد من زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة

أمين مجلس التعاون: الاستيطان الإسرائيلي يزيد من زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

استشهاد طفلة وإصابة آخرين بانهيار منزل في مدينة غزة

استشهاد طفلة وإصابة آخرين بانهيار منزل في مدينة غزة

الخروقات مستمرة.. إصابات في استهداف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

الخروقات مستمرة.. إصابات في استهداف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,519

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,519

الشرطة والنيابة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة مقتل مواطن وإصابة زوجته في عين عريك

الشرطة والنيابة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة مقتل مواطن وإصابة زوجته في عين عريك

وزير جيش الاحتلال يكشف حجم أنفاق غزة المدمرة

وزير جيش الاحتلال يكشف حجم أنفاق غزة المدمرة

خبير متفجرات: إزالة الألغام بغزة تستغرق ما بين 20 و30 سنة

خبير متفجرات: إزالة الألغام بغزة تستغرق ما بين 20 و30 سنة

(يونيسف) تحذر من ضياع جيل كامل مع انهيار قطاع التعليم في قطاع غزة

(يونيسف) تحذر من ضياع جيل كامل مع انهيار قطاع التعليم في قطاع غزة

سبعة أطفال جرحى من غزة يصلون سويسرا لتلقي العلاج

سبعة أطفال جرحى من غزة يصلون سويسرا لتلقي العلاج

منوعات

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عربي

الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم واسع لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر

الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم واسع لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر

مسؤولون أمميون: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية ونزوح في العالم

مسؤولون أمميون: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية ونزوح في العالم

الولايات المتحدة تضغط لإلغاء عقوبات سوريا &quot;الأشد قسوة&quot;

الولايات المتحدة تضغط لإلغاء عقوبات سوريا "الأشد قسوة"

أمين مجلس التعاون: الاستيطان الإسرائيلي يزيد من زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة

أمين مجلس التعاون: الاستيطان الإسرائيلي يزيد من زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة