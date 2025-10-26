استشهاد طفلة وإصابة آخرين بانهيار منزل في مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهدت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون مساء السبت، جراء انهيار مبنى سكني في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع.وأوضح الدفاع المدني أن المبنى المنهار يخص عائلة البلعاوي، وسقط على ساكنيه بالقرب من مسجد الاستجابة، في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من غزة دمارًا واسعًا في المباني والبنية التحتية نتيجة القصف الذي تعرض له القطاع خلال السنوات الماضية.ويشكل الانهيار المستمر للمباني المدمرة أو الآيلة للسقوط خطرًا كبيرًا على حياة المدنيين، خصوصًا أولئك الذين يبحثون عن مأوى وسط الدمار الكبير.وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد أشارت في وقت سابق إلى أن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من غزة، وأن أحياء بأكملها تم مسحها من الوجود تقريبًا جراء القصف المستمر، فيما تواصل العائلات البحث بين الركام عن الماء والمأوى والأمن الأساسي.