فيديو: دخول فريق مصري إلى غزة لدعم جهود البحث عن جثث المحتجزين الإسرائيليين

رام الله
بدأ فريق مصري متخصص مزوّد بمعدات هندسية ومركبات ثقيلة العمل داخل قطاع غزة، في مهمة تهدف إلى المساعدة في العثور على جثث المحتجزين الإسرائيليين، وفق ما أكدته مصادر إسرائيلية متعددة السبت، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بموافقة من القيادة السياسية في تل أبيب وبضغط من واشنطن.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول في وزارة الجيش الإسرائيلي قوله إن دخول الفريق المصري إلى غزة "تم بموافقة مباشرة من القيادة السياسية"، موضحًا أن المهمة تندرج ضمن الجهود الجارية لاستعادة جثث المحتجزين الذين قُتلوا خلال الحرب.

كما أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأن القيادة الإسرائيلية وافقت على طلب رسمي من القاهرة، وأن الفريق المصري دخل القطاع مزودًا بمعدات حفر وإنقاذ متقدمة، لمباشرة مهامه بالتنسيق مع اللجنة المصرية العاملة في غزة.

في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن هذه الخطوة تمثل تنازلاً غير مسبوق من جانب إسرائيل، وجاءت نتيجة ضغوط أميركية مكثفة، بعدما كانت تل أبيب قد رفضت سابقًا السماح لأي فرق أجنبية بالدخول إلى غزة، مبررة موقفها بأن حركة حماس قادرة على التعامل مع الملف بمفردها.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق شخصيًا على دخول الفريق المصري، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة منعت إسرائيل من فرض عقوبات أو اتخاذ خطوات انتقامية ضد حماس على خلفية تأخر تسليم الجثث.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي لقناة i24NEWS إن الموافقة تمت "في إطار الاتصالات المستمرة بشأن إعادة الجثامين"، مؤكدًا أن دخول الفريق تم "بشكل محدود ومخصص فقط لأعمال البحث، باستخدام المعدات التي جرى التنسيق بشأنها مسبقًا".

ويأتي هذا التطور بعد اتهامات إسرائيلية متكررة لحركة حماس بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقين وعددهم 13، بينما سلمت الحركة حتى الآن رفات 15 أسيرًا منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وينص الاتفاق على أن تسلّم إسرائيل جثامين 15 فلسطينيًا مقابل كل جثة إسرائيلية تستعيدها من القطاع، إلى جانب الإفراج عن الأسرى الأحياء.

وفي تصريحات لشبكة سي إن إن، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن "استعادة جثث جميع الرهائن الإسرائيليين مهمة معقدة وتحتاج إلى وقت طويل"، مشيرًا إلى أن الظروف الميدانية الصعبة والدمار الواسع في غزة تعيق عمليات البحث والانتشال.

وأوضح عبد العاطي أن هذه القضية "كانت من أبرز النقاط التي نوقشت خلال مفاوضات شرم الشيخ الخاصة بوقف إطلاق النار"، مشددًا على أن مصر تضطلع بدور محوري في ضمان تنفيذ الاتفاق الإنساني واستمرار التهدئة.

ويؤكد مراقبون أن دخول الفريق المصري إلى غزة يمثل أول تعاون ميداني مباشر بين القاهرة وتل أبيب في ملف الرهائن منذ بدء الحرب قبل عامين، ويعكس في الوقت ذاته تصاعد الدور المصري في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، خصوصًا مع تعقّد مهمة استعادة الجثث داخل مناطق مدمّرة ومليئة بالأنقاض.

 

