الحية: نتجه لتسليم إدارة غزة كاملة بما فيها الملف الأمني ونريد سلطة وحكومة واحدة

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، أن الحركة تستعد لتسليم كامل مقاليد الحكم والإدارة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى لجنة إدارة وطنية توافقية، مشددًا على أن الهدف هو الوصول إلى سلطة واحدة وحكومة واحدة تمثل جميع الفلسطينيين، تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة وإعادة توحيد الصف الوطني.وقال الحية، في تصريحات متلفزة، إن حماس اتفقت مع حركة فتح على مسألة نشر قوات أممية للفصل ومراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أيضًا توافق الفصائل الفلسطينية على أن تكون مهمة الهيئة الأممية إعادة إعمار القطاع. وأضاف: "نريد الذهاب إلى الانتخابات كمقدمة لإعادة توحيد الصف الوطني، فنحن شعب واحد نريد سلطة وحكومة واحدة".وأوضح أن حماس لا تتحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لتولي إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الحركة "ستسلم كل مقاليد الإدارة، بما فيها الشأن الأمني، للجنة المتفق عليها ووفق التفاهمات الوطنية".وتابع الحية قائلاً إن حركته أبلغت المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر خلال لقائهما، أن "حماس حركة تسعى للاستقرار"، مؤكدًا أنه قال لهما إن "الرئيس دونالد ترامب قادر على لجم الاحتلال الإسرائيلي".وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه على مدى عامين من الحرب، وأن "استهداف الدوحة والفشل الذريع وغير المسبوق في تاريخ إسرائيل شكلا انتكاسة كبيرة للاحتلال".وفي ملف الأسرى، أوضح الحية أن حماس سلّمت 20 أسيرًا إسرائيليًا بعد 72 ساعة من وقف إطلاق النار، كما سلّمت 17 من أصل 28 من جثث أسرى الاحتلال، لافتًا إلى أنه "سيتم يوم الأحد دخول مناطق جديدة للبحث عن بقية الجثامين". وأضاف أن "الاحتلال تعنت بشأن العديد من أسماء الأسرى الفلسطينيين، والجهود بهذا الشأن لم تنته بعد".وشدد على أن قضية الأسرى وطنية بامتياز، مؤكدًا حرص الحركة على إنهاء معاناة جميع الأسرى الفلسطينيين.وتطرق الحية إلى الوضع الإنساني في غزة، قائلاً إن "الموضوع الإنساني يؤرقنا، والاحتلال لا يزال يعطل دخول المساعدات إلى غزة وكأننا لا نزال وسط الحرب"، مشيرًا إلى أن القطاع بحاجة إلى ستة آلاف شاحنة مساعدات يوميًا وليس ستمئة فقط، داعيًا الوسطاء إلى التدخل لزيادة حجم المساعدات.وأكد أن الخروق الإسرائيلية المستمرة تؤرق السكان وتعرض الاتفاق للخلل، داعيًا الأطراف الراعية إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار.وفيما يتعلق بسلاح المقاومة، قال الحية إن "سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة الفلسطينية"، موضحًا أن مسألة السلاح لا تزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء، والاتفاق في بدايته.واختتم قائلاً: "لن نتخذ أي موقف بمعزل عن الإجماع الوطني، وسنظل ملتزمين بالموقف الموحد الذي يصون مصالح شعبنا.