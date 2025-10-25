شؤون فلسطينية

ترامب يمنح حماس 48 ساعة لإعادة جثث المحتجزين الإسرائيليين ويحذر من تحرك دولي

رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيراقب عن كثب عملية إعادة جثث المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة خلال الساعات الـ48 المقبلة، محذراً من أن دولاً مشاركة في اتفاق وقف النار قد تتخذ خطوات إذا لم تتم استعادة الجثامين في الوقت المحدد.

وجاءت تصريحات ترامب خلال لقاء عُقد على متن الطائرة الرئاسية الأميركية أثناء توقفها في العاصمة القطرية الدوحة للتزود بالوقود، حيث التقى بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وناقش الجانبان تطورات تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وخطوات تنفيذ المراحل اللاحقة من الاتفاق، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ورئيس الوزراء القطري.

وقال ترامب للصحفيين إنه يتوقع أن تبدأ حركة حماس "بسرعة" في إعادة جثث المحتجزين، موضحاً أن بعض الرفات يصعب الوصول إليها بسبب الدمار الهائل في القطاع، لكن هناك جثامين يمكن تسليمها فوراً إذا قررت الحركة ذلك. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تراقب التطورات لحظة بلحظة، وأن "الدول الأخرى المشاركة في هذا السلام ستتخذ إجراءات" في حال تأخرت إعادة الجثث.

كما شدد الرئيس الأميركي على أن السلام في غزة يجب أن يكون "دائماً لا مؤقتاً"، مؤكداً أن العدالة في المعاملة ستُطبق على جميع الأطراف شرط التزامهم بتعهداتهم. وأوضح أن جهود إعادة الاستقرار في القطاع تحرز تقدماً، متحدثاً عن إمكانية نشر قوة دولية متعددة الجنسيات قريباً للمساعدة في حفظ الأمن.

من جهته، كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن فريقاً أميركياً يعمل على إعداد إطار قانوني دولي - سواء عبر قرار أممي أو اتفاقية- يمنح تفويضاً لقوة متعددة الجنسيات تعمل في غزة، مشيراً إلى أن بعض الدول أبدت استعدادها للمشاركة لكنها تنتظر غطاءً قانونياً يسمح لها بذلك.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الأطراف تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر، متضمناً تبادلات للأسرى وتسليم الرفات. ويُعدّ ملف إعادة الجثامين من أكثر الملفات تعقيداً نظراً لصعوبة استخراجها من تحت الركام في مناطق مدمرة داخل القطاع.

ونشر ترامب لاحقاً تحذيراً عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، أكد فيه أن واشنطن تتابع الملف "عن كثب" وأنه سيراقب التزام الأطراف خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

الضفة الغربية على صفيح ساخن.. هجمات واسعة للمستوطنين مع بداية موسم الزيتون

روبيو: إسرائيل لا تسعى لاحتلال غزة والقوة الدولية ستحوّل القطاع إلى &quot;منطقة خضراء&quot;

مصطفى يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة

استشهاد طفلة وإصابة آخرين بانهيار منزل في مدينة غزة

فيديو: دخول فريق مصري إلى غزة لدعم جهود البحث عن جثث المحتجزين الإسرائيليين

الحية: نتجه لتسليم إدارة غزة كاملة بما فيها الملف الأمني ونريد سلطة وحكومة واحدة

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من سرايا القدس في مخيم النصيرات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

مصطفى يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة

استشهاد طفلة وإصابة آخرين بانهيار منزل في مدينة غزة

الخروقات مستمرة.. إصابات في استهداف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,519

الشرطة والنيابة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة مقتل مواطن وإصابة زوجته في عين عريك

وزير جيش الاحتلال يكشف حجم أنفاق غزة المدمرة

خبير متفجرات: إزالة الألغام بغزة تستغرق ما بين 20 و30 سنة

(يونيسف) تحذر من ضياع جيل كامل مع انهيار قطاع التعليم في قطاع غزة

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم واسع لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر

مسؤولون أمميون: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية ونزوح في العالم

الولايات المتحدة تضغط لإلغاء عقوبات سوريا &quot;الأشد قسوة&quot;

