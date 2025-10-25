الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من سرايا القدس في مخيم النصيرات

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، تنفيذ غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قال إنها استهدفت أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي، بزعم أنه كان يخطط لهجوم وشيك ضد قواته.وفي بيان مقتضب، أوضح الجيش أن "الغارة الدقيقة" نُفذت بواسطة طائراته الحربية في منطقة النصيرات، ضمن ما وصفه بـ"عمليات دفاعية استباقية" تهدف إلى إحباط تهديدات مباشرة. وأضاف أن قواته المنتشرة في الجنوب "تواصل العمل لمواجهة أي خطر فوري"، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول طبيعة العملية أو هوية المستهدف.من جانبها، لم تصدر حركة الجهاد الإسلامي بيانًا رسميًا حول الحادثة أو هوية العنصر المستهدف، في حين أفاد شهود عيان بأن الغارة الإسرائيلية أصابت سيارة مدنية في المخيم، ما أدى إلى اشتعالها بالكامل.وأعلن مستشفى العودة في النصيرات عن وصول أربعة جرحى جراء القصف، وُصفت حالات بعضهم بالحرجة.وتأتي الغارة بعد أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسّط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيّز التنفيذ، في إطار خطة تهدف إلى تثبيت الهدوء في القطاع تمهيدًا لبدء مرحلة إعادة الإعمار ونشر قوة دولية لحفظ الأمن.غير أن فصائل فلسطينية، من بينها حركة حماس، اتهمت إسرائيل بخرق الاتفاق من خلال استمرار القصف والحصار وتدمير الأحياء السكنية، معتبرة أن هذه الانتهاكات "تهدد بانهيار التفاهمات القائمة".وتعدّ هذه الضربة واحدة من أبرز العمليات الجوية التي تنفذها إسرائيل منذ سريان وقف إطلاق النار، في وقت تشهد فيه الجهود الأميركية والعربية مساعي متواصلة لضمان التزام الجانبين ببنود الاتفاق والانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام في غزة.