شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من سرايا القدس في مخيم النصيرات

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من سرايا القدس في مخيم النصيرات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، تنفيذ غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قال إنها استهدفت أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي، بزعم أنه كان يخطط لهجوم وشيك ضد قواته.

وفي بيان مقتضب، أوضح الجيش أن "الغارة الدقيقة" نُفذت بواسطة طائراته الحربية في منطقة النصيرات، ضمن ما وصفه بـ"عمليات دفاعية استباقية" تهدف إلى إحباط تهديدات مباشرة. وأضاف أن قواته المنتشرة في الجنوب "تواصل العمل لمواجهة أي خطر فوري"، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول طبيعة العملية أو هوية المستهدف.

من جانبها، لم تصدر حركة الجهاد الإسلامي بيانًا رسميًا حول الحادثة أو هوية العنصر المستهدف، في حين أفاد شهود عيان بأن الغارة الإسرائيلية أصابت سيارة مدنية في المخيم، ما أدى إلى اشتعالها بالكامل.

وأعلن مستشفى العودة في النصيرات عن وصول أربعة جرحى جراء القصف، وُصفت حالات بعضهم بالحرجة.

وتأتي الغارة بعد أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسّط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيّز التنفيذ، في إطار خطة تهدف إلى تثبيت الهدوء في القطاع تمهيدًا لبدء مرحلة إعادة الإعمار ونشر قوة دولية لحفظ الأمن.

غير أن فصائل فلسطينية، من بينها حركة حماس، اتهمت إسرائيل بخرق الاتفاق من خلال استمرار القصف والحصار وتدمير الأحياء السكنية، معتبرة أن هذه الانتهاكات "تهدد بانهيار التفاهمات القائمة".

وتعدّ هذه الضربة واحدة من أبرز العمليات الجوية التي تنفذها إسرائيل منذ سريان وقف إطلاق النار، في وقت تشهد فيه الجهود الأميركية والعربية مساعي متواصلة لضمان التزام الجانبين ببنود الاتفاق والانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام في غزة.

أخبار ذات صلة

الضفة الغربية على صفيح ساخن.. هجمات واسعة للمستوطنين مع بداية موسم الزيتون

الضفة الغربية على صفيح ساخن.. هجمات واسعة للمستوطنين مع بداية موسم الزيتون

روبيو: إسرائيل لا تسعى لاحتلال غزة والقوة الدولية ستحوّل القطاع إلى &quot;منطقة خضراء&quot;

روبيو: إسرائيل لا تسعى لاحتلال غزة والقوة الدولية ستحوّل القطاع إلى "منطقة خضراء"

مصطفى يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة

مصطفى يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة

استشهاد طفلة وإصابة آخرين بانهيار منزل في مدينة غزة

استشهاد طفلة وإصابة آخرين بانهيار منزل في مدينة غزة

فيديو: دخول فريق مصري إلى غزة لدعم جهود البحث عن جثث المحتجزين الإسرائيليين

فيديو: دخول فريق مصري إلى غزة لدعم جهود البحث عن جثث المحتجزين الإسرائيليين

الحية: نتجه لتسليم إدارة غزة كاملة بما فيها الملف الأمني ونريد سلطة وحكومة واحدة

الحية: نتجه لتسليم إدارة غزة كاملة بما فيها الملف الأمني ونريد سلطة وحكومة واحدة

ترامب يمنح حماس 48 ساعة لإعادة جثث المحتجزين الإسرائيليين ويحذر من تحرك دولي

ترامب يمنح حماس 48 ساعة لإعادة جثث المحتجزين الإسرائيليين ويحذر من تحرك دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من سرايا القدس في مخيم النصيرات

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من سرايا القدس في مخيم النصيرات

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مصطفى يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة

مصطفى يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة

استشهاد طفلة وإصابة آخرين بانهيار منزل في مدينة غزة

استشهاد طفلة وإصابة آخرين بانهيار منزل في مدينة غزة

الخروقات مستمرة.. إصابات في استهداف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

الخروقات مستمرة.. إصابات في استهداف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,519

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,519

الشرطة والنيابة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة مقتل مواطن وإصابة زوجته في عين عريك

الشرطة والنيابة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة مقتل مواطن وإصابة زوجته في عين عريك

وزير جيش الاحتلال يكشف حجم أنفاق غزة المدمرة

وزير جيش الاحتلال يكشف حجم أنفاق غزة المدمرة

خبير متفجرات: إزالة الألغام بغزة تستغرق ما بين 20 و30 سنة

خبير متفجرات: إزالة الألغام بغزة تستغرق ما بين 20 و30 سنة

(يونيسف) تحذر من ضياع جيل كامل مع انهيار قطاع التعليم في قطاع غزة

(يونيسف) تحذر من ضياع جيل كامل مع انهيار قطاع التعليم في قطاع غزة

منوعات

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

عربي

شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم واسع لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر

الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم واسع لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر

مسؤولون أمميون: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية ونزوح في العالم

مسؤولون أمميون: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية ونزوح في العالم

الولايات المتحدة تضغط لإلغاء عقوبات سوريا &quot;الأشد قسوة&quot;

الولايات المتحدة تضغط لإلغاء عقوبات سوريا "الأشد قسوة"