ترامب يلتقي أمير قطر خلال توقف طائرته بالدوحة

رام الله - دنيا الوطنالتقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء السبت، بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على متن الطائرة الرئاسية الأميركية خلال توقفها في مطار الدوحة للتزود بالوقود، في طريقه إلى ماليزيا ضمن جولته الآسيوية.وحضر اللقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حيث تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الجهود الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وخطط تشكيل قوة دولية لحفظ السلام هناك.وقال ترامب خلال اللقاء إن "السلام في غزة يجب أن يكون دائمًا"، مضيفًا أن "قوة حفظ السلام الدولية ستكون جاهزة قريبًا لضمان استقرار الأوضاع". وأشار إلى أن الجهود الحالية تسير بشكل جيد، مؤكدًا أن "السعودية وقطر والإمارات ودولًا عربية وإسلامية أخرى كان لها دور أساسي في التوصل إلى اتفاق غزة".من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن فريقًا أميركيًا يعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن أو اتفاقية دولية تمنح تفويضًا لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في القطاع، مضيفًا أن "عدداً من الدول أبدت استعدادها للمشاركة ماليًا أو ميدانيًا، لكنها بحاجة إلى غطاء قانوني دولي يسمح بذلك".وخلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة، قال ترامب إن "الشرق الأوسط أصبح أكثر أمنًا الآن"، مشيرًا إلى أن قطر قد تساهم بقوات لحفظ السلام إذا اقتضت الحاجة، واصفًا إياها بأنها "شريك مهم للولايات المتحدة في المنطقة".ويأتي الاجتماع في ظل تصاعد التحركات الدبلوماسية الأميركية والعربية لتثبيت الهدوء في غزة، بعد أسابيع من اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مساعٍ لتشكيل قوة دولية تتولى مهام المراقبة وضمان تنفيذ بنود الاتفاق.ويواصل الرئيس الأميركي جولته الآسيوية متجهًا إلى ماليزيا، حيث يشارك في قمم إقليمية ويجري محادثات مع قادة آسيويين، بينهم الرئيس الصيني شي جينبينغ، لبحث قضايا الأمن الإقليمي والعلاقات الاقتصادية.