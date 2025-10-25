الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم واسع لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القوات المسلحة السودانية، مساء السبت، أنها تصدت لهجوم واسع شنّته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، من خمسة محاور، في واحدة من أعنف المواجهات منذ بداية الحرب.وقالت الفرقة السادسة مشاة في بيان رسمي، إن الهجوم بدأ عند الساعة الثالثة فجرًا، بعد قصف مدفعي مكثف استهدف مختلف أحياء المدينة، مضيفة أن قوات الدعم السريع استخدمت عربات مصفحة ومركبات قتالية في محاولة لاختراق دفاعات الجيش.وأكد البيان أن القوات المسلحة كانت في "أعلى درجات الجاهزية"، وتمكنت من صد الهجوم وتكبيد المهاجمين خسائر فادحة، شملت تدمير عشرات العربات القتالية والمصفحات، والاستيلاء على كميات من الأسلحة والذخائر، فيما لاذت بقية القوات المهاجمة بالفرار خارج المدينة.وأوضح الجيش أن قوات الدعم السريع أعادت شن هجوم جديد منتصف النهار عبر المحور الغربي باتجاه خزان قولو، لكن القوات السودانية تصدت لها مجددًا وأجبرتها على التراجع، مشيرًا إلى أن هذا "الانتصار يُعدّ رقم 267" ضمن العمليات التي نفذتها القوات المسلحة ضد "المرتزقة والمتمردين"، بحسب وصف البيان.وردّ الجيش كذلك على ما وصفها بـ"الإشاعات المفبركة" التي تحدثت عن انسحاب قواته من الفاشر، مؤكدًا أن تلك المزاعم "عارية عن الصحة تمامًا"، وأن "القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة تقاتل صفًا واحدًا دفاعًا عن الوطن ووحدته".من جانبها، أفادت مصادر محلية بتجدد المواجهات البرية العنيفة في المحاور الشمالية والغربية والجنوبية من المدينة، مع استخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة في القتال.وتُعدّ الفاشر آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور، ويعيش فيها أكثر من 250 ألف مدني، نصفهم من الأطفال، تحت حصار تفرضه قوات الدعم السريع منذ أكثر من 16 شهرًا، وفق تقديرات الأمم المتحدة.وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت، الجمعة، من أن المدينة "على شفا مجاعة"، بعد انهيار الخدمات الصحية ونفاد الغذاء والدواء، مما يعرض آلاف الأطفال لخطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد.وتقترب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من عامها الثالث، وقد أسفرت حتى الآن عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 14 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، أي ما يعادل ثلث سكان السودان.