ألمانيا: تواصل الاحتجاجات بسبب تصريحات ميرتس بشأن الهجرة

رام الله - دنيا الوطن
تتواصل في بعض المدن الألمانية احتجاجات على التصريحات الأخيرة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس حول مظهر مدن ألمانيا في ظل الهجرة.

وقال ميرتس الأسبوع الماضي إن حكومته تعمل على تصحيح أخطاء سابقة في سياسة الهجرة، وأضاف: "لكن لا يزال لدينا بالطبع هذه المشكلة في مظهر مدننا، ولهذا السبب تقوم وزيرة الداخلية الاتحادية بتسهيل وتنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق".

وفي الأيام التالية، أثارت تصريحات ميرتس ردود فعل واسعة، إذ حذر منتقدوه في البداية، ثم سياسيون من داخل الائتلاف الحاكم، وحتى نائبه في منصب المستشار، من استخدام لغة تثير الانقسام عند تناول قضايا الهجرة. كما وصفت منظمة اللاجئين البارزة "برو أزول" تصريحاته بأنها "غير مقبولة".

وأوضح ميرتس يوم الأربعاء الماضي أنه كان يشير بتلك التصريحات إلى المهاجرين الذين لا يمتلكون تصاريح إقامة أو وظائف ولا يلتزمون بالقوانين الألمانية.

ومن المتوقع أن يشارك نحو 5 آلاف شخص في احتجاجات بعدة مدن ألمانية اليوم السبت. ففي هامبورغ ستبدأ مظاهرة عند الساعة الواحدة ظهرا (التوقيت المحلي)، بينما يتوقع تنظيم مظاهرات يشارك فيها المئات في مدينتي ماجديورج ونورنبرج.

وجرت في الأيام الماضية بالفعل عدة احتجاجات شارك فيها آلاف الأشخاص.

