ترامب يعلن عن رغبته في لقاء كيم جونغ أون

رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك في تصريحات أدلى بها الجمعة قبيل مغادرته واشنطن إلى كوريا الجنوبية في مستهل جولة آسيوية هي الأولى له منذ عودته إلى السلطة.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء مع كيم: "أود ذلك، فهو يعلم أننا متوجهون إلى هناك"، مضيفا أنه "يتفق" مع الزعيم الكوري الشمالي الذي التقاه آخر مرة عام 2019.وكان مسؤول أميركي كبير قال أمس الجمعة إن ترامب لن يلتقي كيم في كوريا الجنوبية، رغم تكهنات في هذا الصدد، مشيرا إلى رغبة ترامب في عقد هذا اللقاء مستقبلا.وبدوره، قال كيم الشهر الماضي إن لديه "ذكريات جميلة" عن ترامب وإنه منفتح على عقد محادثات إذا تراجعت الولايات المتحدة عن مطلبها "الواهم" بأن تتخلى بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية.وتتضمن جولة ترامب التي تشمل زيارة اليابان وماليزيا، إجراء محادثات مهمة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين.