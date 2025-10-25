الشرطة والنيابة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة مقتل مواطن وإصابة زوجته في عين عريك

رام الله - دنيا الوطنباشرت النيابة العامة والشرطة إجراءاتهما القانونية، صباح اليوم السبت، بواقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر (56 عاما) في بلدة عين عريك غرب رام الله، وإصابة زوجته بجروح وُصفت بالخطيرة.وأكد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، أنه تم القبض على المشتبه به، فيما أمرت النيابة العامة بإحالة الجثمان إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية، للوقوف على أسباب الوفاة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.