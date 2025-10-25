شؤون فلسطينية

خبير متفجرات: إزالة الألغام بغزة تستغرق ما بين 20 و30 سنة

أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول في منظمة "هيومانيتي آند إنكلوجن" للإغاثة إن تطهير غزة من الذخائر غير المنفجرة قد يستغرق ما بين 20 و30 عاما، واصفا القطاع بأنه "حقل ألغام مفتوح".

وقال نيك أور، خبير إزالة الذخائر المتفجرة في المنظمة إن "إزالة الأنقاض تماما لن تحدث أبدا، لأنها تحت الأرض. سنظل نجدها لأجيال مقبلة"، مشبها الوضع بما شهدته المدن البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن الإزالة من على سطح الأرض أمر يمكن تحقيقه في غضون جيل "أعتقد من 20 إلى 30 عاما"، مشيرا إلى أن ذلك "سيكون حلا لجزء صغير جدا من مشكلة كبيرة للغاية".

ويُعد أور، الذي زار غزة مرات عدة خلال الحرب، أحد أفراد فريق مكون من سبعة أشخاص تابع للمنظمة، ومن المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل تحديد مواقع مخلفات الحرب داخل البنية التحتية الأساسية، مثل المستشفيات والمخابز.

لكن أور أوضح أن منظمات الإغاثة بما في ذلك منظمته، لم تحصل بعد على تصريح شامل من إسرائيل لبدء إزالة الذخائر أو تدميرها، أو لاستيراد المعدات اللازمة لذلك.

وأشار أور إلى أنه يسعى للحصول على تصريح لاستيراد مواد تُستخدم لحرق القنابل بدلا من تفجيرها، في محاولة لتهدئة المخاوف من إمكانية إعادة استخدامها من قبل حركة حماس، وفق ما أوردته (رويترز).

كما أعرب عن دعمه لتشكيل قوة مؤقتة، على غرار تلك المتوقعة ضمن خطة وقف إطلاق النار قائلا: "إذا كان ينتظر غزة أي مستقبل، فيجب أن تكون هناك قوة أمنية تسمح للعاملين في المجال الإنساني بالعمل".

وقد أظهرت قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصا قُتلوا وأصيب المئات جراء مخلفات حرب الإبادة التي استمرت عامين في غزة، في حين تعتقد منظمات إغاثة أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.

الخروقات مستمرة.. إصابات في استهداف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,519

مسؤول إسرائيلي: سنُأخر إدخال بعض البضائع لغزة رداً على تأخير تسليم جثث الأسرى

الشرطة والنيابة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة مقتل مواطن وإصابة زوجته في عين عريك

وزير جيش الاحتلال يكشف حجم أنفاق غزة المدمرة

وزراء الاحتلال يطالبون بقتل حتى &quot;الأطفال&quot; عند الخط الأصفر

(يونيسف) تحذر من ضياع جيل كامل مع انهيار قطاع التعليم في قطاع غزة

