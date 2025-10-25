مصر تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق غزة. جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الرومانية أوانا تسويو، على هامش مشاركته في أعمال قمة مصر والاتحاد الأوروبي التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق بيان للخارجية اليوم السبت.ووفقًا للبيان، بحث اللقاء آخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي نتائج قمة شرم الشيخ، وما تلاها من جهود لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وفقاً لخطة الرئيس الأميركي، مؤكداً أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لضمان تثبيت التهدئة ووقف العدوان وبدء عملية إعادة الإعمار.وأشار في هذا السياق إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في القاهرة الشهر المقبل، مؤكداً تطلع مصر لمشاركة فاعلة من الدول الأوروبية، ومن بينها رومانيا، في دعم جهود إعادة إعمار غزة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.