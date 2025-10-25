الاحتلال يعتقل ثلاثة صيادين قبالة بحر مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، ثلاثة صيادين من بحر مدينة غزة بعد تدمير معداتهم في بحر مدينة غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن بحرية الاحتلال فجّرت حسكتي صيد واعتقلت الصيادين محمد نافذ الهبيل وفؤاد نافذ الهبيل وأحمد عمر الهبيل في بحر مدينة غزة.يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي بإطلاق النار عليهم، واعتقالهم، والاستيلاء على مراكبهم، ولكن بعد السابع من أكتوبر عام 2023 منعت الصيادين من ممارسة الصيد، وأعدمت الكثير منهم، ودمرت جميع القوارب، ما اضطرهم إلى الصيد تحت ظروف غاية في الخطورة، لسد احتياجات أسرهم.