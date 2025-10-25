إعلام الاحتلال: واشنطن تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات للرد على (حماس)بشأن تأخر تسليم الجثث

رام الله - دنيا الوطننقلت (هيئة البث الإسرائيلية) قولها عن مصادر إن "واشنطن تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات ردا على عدم إعادة حركة (حماس) جثث أسرى".وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد طالبت بإدخال معدات ثقيلة عبر المعابر للمشاركة في عمليات البحث، الأمر الذي رفضته إسرائيل.ولم تُجرَ خلال اليومين الأخيرين أي عملية تبادل للجثامين، دون أن يصدر أي تصريح رسمي عن أسباب ذلك.وفي وقت سابق، أمس الجمعة، قالت (هيئة البث) إن رئيس أركان الجيش إيال زامير أبلغ جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي أنه لا يمكن التقدم إلى المرحلة الثانية في خطة ترامب قبل أن تعيد حماس بقية جثث المختطفين.