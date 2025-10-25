أميركا تُطلق طائرات مسيّرة فوق سماء غزة لمراقبة وقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن صحيفة (نيويورك تايمز) كشفت أن الجيش الأميركي بدأ بتسيير طائرات مسيّرة فوق أجواء قطاع غزة، بهدف مراقبة التزام إسرائيل وحركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار.وأوضحت الصحيفة أن المسيّرات مخصّصة لمتابعة الأنشطة الميدانية على الأرض، ويتم بث تسجيلات الكاميرات مباشرة إلى مركز التنسيق المدني - العسكري الأميركي في كريات غات.ونقلت القناة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي والبنتاغون أن إسرائيل وافقت على تشغيل هذه المسيّرات في إطار الجهود المشتركة للحفاظ على الهدوء ومراقبة تنفيذ بنود الاتفاق.