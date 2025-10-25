جيش الاحتلال يُبقي على انتشار فرقتين تتقاسمان مسؤولية حماية مستوطنات غلاف غزة





وأوضحت الإذاعة أن الفرقتين تتقاسمان المسؤولية عن حماية مستوطنات غلاف غزة، في حين لم تتسلّم فرقة غزة بعد كامل المسؤولية عن جميع تلك المستوطنات.



وأشارت الإذاعة إلى أنه بعد نحو أسبوعين من وقف إطلاق النار، تسلّمت قيادة فرقة الاحتياط 252 ظهر أمس المسؤولية عن نصف منطقة غلاف غزة، بدلاً من فرقة الاحتياط 99 التي أنهت فترة خدمتها الاحتياطية بعد عدة أشهر من المشاركة الميدانية.



وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي، رغم توقف القتال فعلياً، لا يزال يُبقي في منطقة الغلاف وداخل الأراضي التي يسيطر عليها داخل قطاع غزة، حتى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، قيادتين فرعيتين تتبعان لفرقتين عسكريتين تعملان ميدانياً.



وبحسب الإذاعة، تُقسم المنطقتان الخاضعتان للسيطرة بين الفرقتين، حيث تتولى فرقة 252 الإشراف على شمال ووسط قطاع غزة، إلى جانب تأمين مستوطنات الغلاف الشمالية.



أما فرقة غزة، فتُشرف على المنطقة الجنوبية من القطاع ومحور فيلادلفي، إضافة إلى مستوطنات الغلاف الجنوبية الواقعة في نطاق مسؤوليتها.



وأوضحت إذاعة الجيش أن هذا التوزيع الميداني يأتي بعد عامين من أحداث السابع من أكتوبر، إذ قرّر الجيش أن فرقة غزة لن تتسلّم في هذه المرحلة المسؤولية الكاملة عن منطقة الغلاف، وأن الأنسب هو تقسيمها بين فرقتين تتقاسمان مهام السيطرة.



وختمت الإذاعة تقريرها بالقول إن تحت قيادة هاتين الفرقتين تعمل قوات محدودة من الألوية الميدانية تتولى مهام الدفاع الأمامي، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل وقف إطلاق النار حين كانت تعمل نحو خمس فرق، مشيرة إلى أن هذا الترتيب سيظل قائماً حتى إشعار آخر.



رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة جيش الاحتلال، السبت، أن الجيش قرر الإبقاء على وجود فرقتين عسكريتين في منطقة غزة حتى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.