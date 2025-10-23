نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق غزة صامد رغم العقبات وإسرائيل لن تضم الضفة

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة صامد رغم بعض العقبات والاستثناءاتا، منتقداً خطوة تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع ضم الضفة الغربية.كما أضاف في تصريحات، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض ضم الضفة الغربية.إلى ذلك، أوضح أن إسرائيل وحركة (حماس) تحترمان وقف إطلاق النار رغم بعض الاستثناءات، مشدداً على أن الاتفاق صامد.ولفت إلى وجود بعض الخلافات في تنفيذ الاتفاق لكن المناقشات مستمرة، مضيفاً أن بلاده ستواصل العمل مع إسرائيل من أجل تثبيت خطة غزة.كما أشار إلى أن الاتصالات مستمرة مع الشركاء حول مستقبل غزة، ومرحلة ما بعد الحرب.وكرر التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات عسكرية في القطاع الفلسطيني.وقال: "نتحدث مع أصدقائنا في السعودية وقطر ودول أخرى بشأن احتمال تشكيل قوة عربية مشتركة بغزة".وتابع: رسالتنا للإسرائيليين كانت ضرورة المحافظة على اتفاق وقف إطلاق الناروأعرب عن أمله أن يكون لدينا نصف مليون من سكان غزة في غضون عامين يعيشون بظروف آمنةوذكر فانس أن عشرات آلاف السكان في قطاع غزة يمكنهم الانتقال إلى منطقة خالية من دون حماس.