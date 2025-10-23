دولي

عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.. وترامب يعلن إلغاء اللقاء مع بوتين

ترامب وبوتين - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ألغى لقاءه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لأنه لم يجد "الأمر صائبا".

جاء ذلك في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض، الأربعاء، خلال استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته.

وأضاف ترامب: "لم نشعر أننا سنصل إلى المكان الذي يجب أن نصل إليه، لهذا ألغيته، لكننا سنفعل ذلك مستقبلًا".

وأمس الأربعاء، قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن التحضيرات متواصلة لعقد قمة بين الرئيسين بوتين وترامب في العاصمة المجرية بودابست.

وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أجرى بوتين وترامب اتصالا هاتفيا استمر نحو ساعتين ونصف، ناقشا خلاله الأزمة الأوكرانية، واتفقا على اللقاء "خلال أسبوعين" في بودابست، وإجراء التحضيرات اللازمة لذلك.

وأعرب ترامب عن "خيبة أمل كبيرة" لعدم التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا، وألمح إلى أن واشنطن ستبعث رسالة "أكثر صرامة" إلى موسكو من خلال فرض عقوبات اقتصادية.

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين، روسنفت ولوك أويل، قائلاً: "شعرت أن الوقت حان، وانتظرت طويلاً، فهذه عقوبات قاسية للغاية".

والأربعاء، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية روسنفت ولوك أويل والشركات التابعة لهما، في قائمة العقوبات.

وبررت الوزارة قرارها بأن روسيا "لم تظهر التزاما جديا" بعملية السلام لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.

ومنذ 24 شباط/ فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها، ولم تسفر جهود ترامب عن تحقيق تقدم ملموس نحو إحلال السلام.

