الإخفاء القسري مستمر.. قائمة بأسماء أسرى من غزة وأماكن احتجازهم

رام الله - دنيا الوطنأصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، قائمة بأسماء عدد من أسرى غزة، تم التحقق من أماكن احتجازهم لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن العديد منهم ما زالوا رهن الإخفاء القسري.ووفقا للبيانات، يتواجد بعض الأسرى في السجون المعروفة مثل نفحة وعسقلان والنقب وعوفر، بينما يقبع آخرون ضمن ما يُعرف بـ"ركيفت" تحت سجن نيتسان – الرملة.أمثلة على أماكن الاحتجاز:سجن نفحة: أمير اسحاق محمد تيان، محمود كريم عبد ربه كريم، محمد خليل أبو معروف، محمد خضر فياض.سجن عسقلان: طاهر عرفات محمود شوبكي، أحمد عودة.سجن النقب: مهند جمال خريس، نهاد رباح بدر أبو سيدو، محمد جمال بدران، شادي سيد أحمد زقزوق، بلال مرعي شمالي.سجن عوفر: عمر صابر أبو مسلم."ركيفت" تحت سجن نيتسان – الرملة: يشمل مجموعة كبيرة من المعتقلين مثل محمود الكحلوت، دياب أبو الحصين، إسماعيل أبو الحصين، شريف يحيى، محمد شبير، محمد الأغا، محمد أبو جلهوم، عبدالله أبو البيض، منهل قديح، وليد بريكة، رائد أبو مساعد، أحمد رضوان، ناصر النجار، عماد حمد، همام الدلو، خالد الحسنات، حسن حمودة، من بين آخرين.تؤكد الهيئة أن هذه المعلومات تأتي ضمن جهودها لمتابعة أوضاع المعتقلين وتوثيق الانتهاكات بحقهم، بما في ذلك حالات الإخفاء القسري، والدعوة لضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.