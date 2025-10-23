القمة المصرية الأوروبية تدعو لتنفيذ خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

رام الله - دنيا الوطنعُقدت في بروكسل القمة المصرية الأوروبية لبحث الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين من الجانبين.وأكدت القمة على مواصلة جميع الأطراف العمل لتنفيذ الخطة الأميركية الخاصة بإنهاء الحرب في القطاع، بما يضمن تحقيق الاستقرار ووقف الأعمال العسكرية بشكل دائم.وشدد المشاركون على ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، لا سيما في القطاع الصحي الذي يعاني أوضاعاً متدهورة نتيجة الحرب.وجددت القمة التزامها بسلام دائم قائم على حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن، مع رفض أي محاولات للضم أو التهجير القسري للفلسطينيين، ودعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي وقواتها الأمنية، إضافة إلى توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة.كما أكدت الأطراف التزامها بإعادة إعمار غزة وتعافيها من خلال المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر بعد تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.