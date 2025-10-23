السعودية: أمر ملكي بتعيين صالح الفوزان مفتياً عاماً للمملكة

رام الله - دنيا الوطنأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، أمرا ملكيا بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية: "أمر ملكي بناء على ما عرضه ولي العهد محمد بن سلمان، يعين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء ورئيسا عاما للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير".وفي سبتمبر الماضي، أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء.