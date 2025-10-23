(وول ستريت جورنال) تكشف سبب توافد المسؤولين الأميركيين إلى إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية سبب توافد المسؤولين الأميركيين إلى إسرائيل عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وذكرت الصحيفة أن زيارات المسؤولين الأميركيين المتتالية تهدف إلى ضمان استقرار الاتفاق ومنع انهياره في ظل التوترات الميدانية والسياسية القائمة.وتسعى واشنطن من خلال تحركاتها الدبلوماسية إلى تثبيت الهدنة ومتابعة تنفيذ بنودها بشكل كامل، بما يضمن استمرار وقف إطلاق النار لفترة طويلة.وتعتبر الإدارة الأميركية الحفاظ على الاتفاق أولوية في المرحلة الحالية، باعتباره خطوة أساسية نحو استقرار الأوضاع في غزة والشرق الأوسط عموماً.في الأسابيع الأخيرة، شهدت إسرائيل سلسلة زيارات مكثفة من مسؤولين أميركيين بارزين، منهم جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي، ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهره ومستشاره السابق، غاريد كوشنر.