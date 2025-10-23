القضاء الإسرائيلي ينظر بطلب قدمته الصحافة الأجنبية للدخول لغزة

رام الله - دنيا الوطنتعقد المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس جلسة للنظر في طلب قدمته رابطة الصحفيين الأجانب في القدس للسماح للمراسلين بالوصول بصورة فورية إلى قطاع غزة.وتعقد المحكمة العليا الجلسة صباح اليوم، وتأمل الرابطة التي تمثل وسائل الإعلام الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية أن توافق خلالها على التماسها.ومنذ اندلاع الحرب في غزة في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمنع السلطات الإسرائيلية الصحفيين العاملين في وسائل إعلام أجنبية من الدخول بصورة مستقلة إلى القطاع المدمر والمحاصر.