ويتكوف وكوشنر يبحثان بالإمارات جهود تثبيت اتفاق غزة

جانب من الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
بحث نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، الأربعاء، مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن طحنون بن زايد، التقى ويتكوف وكوشنر في أبوظبي، وبحثوا آخر تطورات وقف إطلاق النار في غزة وجهود الولايات المتحدة لضمان تثبيت الاتفاق الذي تم توصل إليه في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتم التوصل لاتفاق غزة في 10 أكتوبر/ تشرين أول الجاري بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، عقب مفاوضات في شرم الشيخ المصرية.

ولم توضح الوكالة الإماراتية توقيت وصول المسؤولين الأمريكيين إلى الإمارات أو مدة زياراتهما، إلا أن الزيارة تأتي في إطار جولة لهما للشرق الأوسط، بدآها بإسرائيل الاثنين، لمناقشة ملفات المرحلة التالية من الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة.

وتدفع واشنطن نحو بدء المرحلة الثانية، لكن إسرائيل ترهن الأمر باكتمال تسلمها جثامين الأسرى.

وأضافت "وام" أن لقاء طحنون بن زايد وويتكوف وكوشنر تناول كذلك "سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة، وضرورة الخروج من حالة التصعيد المستمر التي تشهدها، بما يعزز فرص الازدهار والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط".

وأشاد طحنون بن زايد، بـ"جهود الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، وسعيه لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، مثمنا "الدور الكبير الذي قام به ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر".

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حماس.

