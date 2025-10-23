إسرائيل ترفض عودة عمل (أونروا) في غزة رغم أمر محكمة العدل الدولية

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لهيئة (البث الإسرائيلية) أن إسرائيل لا تنوي السماح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالعودة إلى العمل في قطاع غزة.وأوضح المسؤول أن هذا الموقف يأتي رغم الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي ينص على السماح للوكالة باستئناف نشاطها داخل القطاع.وقضت محكمة العدل الدولية، مساء أمس، بإلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، ومن ضمنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لضمان تلبية "الحاجات الأساسية" للمدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.