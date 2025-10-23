شؤون فلسطينية

إسرائيل ترفض عودة عمل (أونروا) في غزة رغم أمر محكمة العدل الدولية

رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لهيئة (البث الإسرائيلية) أن إسرائيل لا تنوي السماح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالعودة إلى العمل في قطاع غزة.

وأوضح المسؤول أن هذا الموقف يأتي رغم الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي ينص على السماح للوكالة باستئناف نشاطها داخل القطاع.

وقضت محكمة العدل الدولية، مساء أمس، بإلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، ومن ضمنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لضمان تلبية "الحاجات الأساسية" للمدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق غزة صامد رغم العقبات وإسرائيل لن تضم الضفة

نادي الأسير: بن غفير يواصل حرب الإبادة داخل السجون

لقاء حواري يجمع المركز السعودي للثقافة والتراث بنقابة الصحفيين لبحث الاحتياجات الإنسانية بعد الحرب

(أونروا): أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي قطاع غزة

الإخفاء القسري مستمر.. قائمة بأسماء أسرى من غزة وأماكن احتجازهم

القمة المصرية الأوروبية تدعو لتنفيذ خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

&quot;الصحة العالمية&quot; تعمل على إجلاء 41 مريضاً من غزة في حالة حرجة

ويتكوف وكوشنر يبحثان بالإمارات جهود تثبيت اتفاق غزة

