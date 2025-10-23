الإحصاء: انخفاض عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة بنسبة 5% خلال شهر آب المنصرم

رام الله - دنيا الوطنقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، سجل انخفاضا في قيمة العجز بنسبة 5% خلال شهر آب من عام 2025، مقارنة بشهر آب من عام 2024، حيث بلغت قيمة العجز 476.6 مليون دولار أميركي.الصادرات السلعيةارتفعت الصادرات خلال شهر آب من عام 2025 بنسبة 29% مقارنة مع شهر آب من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 176.6 مليون دولار أمريكي.كما ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر آب من عام 2025 بنسبة 32% مقارنة مع شهر آب من عام 2024، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آب من عام 2025. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 5% مقارنة مع شهر آب من عام 2024.الواردات السلعيةارتفعت الواردات خلال شهر آب من عام 2025 بنسبة 2% مقارنة مع شهر آب من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 653.2 مليون دولار أمريكي.ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر آب من عام 2025 بنسبة 14% مقارنة مع شهر آب من عام 2024، وشكلت الواردات من إسرائيل 64% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آب من عام 2025. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 13% مقارنة مع شهر آب من عام 2024.