  • هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: رصد 158 اعتداء على قاطفي الزيتون في الضفة الغربية منذ بداية الموسم الحالي

قوات يمنية تعلن ضبط أسلحة إيرانية بسفينة قرب باب المندب

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قوات "العمالقة" اليمنية، الأربعاء، ضبط أسلحة ومنتجات إيرانية الصنع على متن سفينة قرب مضيق باب المندب جنوب بالبحر الأحمر، والقبض على طاقمها المكون من 8 بحارة.

وقال المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة الجنوبية" في بيان: "ضبطت الحملة الأمنية المشتركة في مديرية المضاربة ورأس العارة في محافظة لحج (جنوب)، سفينة (بوم) إيرانية، تحمل أسلحة ومنتجات إيرانية الصنع".

وأوضح أن القوات قبضت على طاقم السفينة المكون من 8 بحارين.

وأشار المركز الإعلامي، إلى أن السفينة قدمت من ميناء بندر عباس الإيراني، وجرى القبض عليها بينما كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين بالقرب من باب المندب.

وذكر أن المضبوطات على متن السفينة شملت صاروخ "كورنيت" مضاد للدروع وقطع غيار للطيران المسيّر ووحدات تشغيل ومحركات عسكرية، وموصلات وكابلات تحكم دقيقة، ومواد طبية وغذائية صنعت في شركات إيرانية.

جدير بالذكر أن "قوات العمالقة" التي يرأسها عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي، أدرجت في يناير/ كانون الثاني 2024 للعمل تحت "الجهاز المركزي لأمن الدولة".

