(هيئة البث الإسرائيلية): سارة نتنياهو طالبت وزراء (الليكود) بتوقيع رسالة للعفو عن زوجها

رام الله - دنيا الوطنكشفت (هيئة البث الإسرائيلية)، أمس الأربعاء، أن زوجة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، طالبت وزراء حزب (الليكود) بالتوقيع على رسالة موجهة إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، تطلب فيها إصدار عفو عن زوجها الذي يُحاكم في قضايا فساد.والثلاثاء، واستجابة لمطالبتها، وقع جميع وزراء حزب (الليكود) الحاكم الـ14 على تلك المطالبة، وفق إعلام عبري.وقالت الهيئة، إن سارة نتنياهو تواصلت الأسبوع الماضي بشكل شخصي مع عدد من الوزراء الرافضين للتوقيع على الرسالة، محاولة إقناعهم بدعم طلب العفو عن زوجها.وأضافت أن سارة، قالت للوزراء خلال اتصالاتها أن "هذا التوقيت مناسب، بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك أيضا".وتابعت سارة: "هذا أمر مهم بالنسبة لنا. على أي حال، القضايا تم اختراعها ولن يخرج منها شيء، فلننهي هذا الأمر"، وفق ادعائها.ويواجه نتنياهو، اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاث ملفات تستلزم سجنه في حال إدانته، وقّدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطابه ب(كنيست) الاحتلال، من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ، العفو عن نتنياهو.وأشارت الهيئة إلى أن تحركات سياسية وقانونية زادت في الأيام الأخيرة، "تهدف إلى إلغاء أو تعليق محاكمة نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".وبدأت محاكمة نتنياهو، في تلك القضايا عام 2020، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".