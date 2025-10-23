الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من محافظة نابلس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس سبعة مواطنين من محافظة نابلس.وأفادت مصادر أمنية بأن آليات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهمت منازل وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت: قاسم جروان من حي رفيديا، ومهند الأغبر وهو أسير محرر من خلة العامود، وفضل الكردي من البلدة القديمة.كما اعتقلت المواطن محمد ماهر عبد الجبار من منطقة زواتا غربا.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا بلدتي برقة وسبسطية شمال غرب نابلس، وداهمت منازل هناك، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت منها المواطنين معتز دغلس وهو أسير محرر، وكريم السنكل، من برقة، كما اعتقلت الفتى علاء كايد من سبسطية.