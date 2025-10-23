نتنياهو يضع ثلاثة خطوط حمراء أمام واشنطن بشأن المرحلة المقبلة من اتفاق غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت (القناة 12) الإسرائيلية، الخميس، بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عرض على الوفد الأمريكي ثلاثة خطوط حمراء تتعلق بالمرحلة المقبلة في قطاع غزة.وبحسب القناة، أكد نتنياهو رفض إسرائيل لأي تدخل للقوات التركية داخل القطاع، معتبراً أن هذا الأمر يمثل خطاً أحمر بالنسبة لتل أبيب في أي ترتيبات تخص المرحلة المقبلة.كما شدد نتنياهو، وفق التقرير، على رفض أي دور أو ارتباط لحركة حماس بالحكومة الجديدة التي قد تُشكَّل في غزة، مؤكداً أن إسرائيل لن تقبل بأي صيغة تمنح الحركة نفوذاً سياسياً أو إدارياً بعد الحرب.وأشار إلى أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع لن يتم قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل وإخلاء المنطقة من أي سلاح، وهو ما يعتبره شرطاً أساسياً لتحقيق ما يسميه بالأمن الإسرائيلي.وفي السياق ذاته، نقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن نتنياهو سيُضطر إلى تقديم تنازلات، لأن الأمريكيين لا ينوون التراجع عن مواقفهم، موضحاً أن واشنطن ترى في تركيا مفتاح النجاح، فيما يؤكد الوسطاء أنه لا بديل حقيقياً عن الرئاسة الفلسطينية في مرحلة ما بعد الحرب.