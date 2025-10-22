شؤون فلسطينية

صندوق الاستثمار الفلسطيني يُنجز أكبر إصدار سندات في تاريخ فلسطين بقيمة 150 مليون دولار

صندوق الاستثمار الفلسطيني يُنجز أكبر إصدار سندات في تاريخ فلسطين بقيمة 150 مليون دولار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني عن نجاحه في تنفيذ أكبر عملية إصدار سندات في تاريخ فلسطين بقيمة 150  مليون دولار أمريكي ولمدة خمس سنوات، وذلك بمشاركة مجموعة من البنوك المحلية والإقليمية العاملة في السوق الفلسطينية.

ويُعدّ هذا الإصدار محطة نوعية في مسيرة الصندوق نحو تعزيز مركزه المالي وتنويع مصادر تمويل مشاريعه التنموية والاستراتيجية، انسجامًا مع استراتيجيته للأعوام الثلاث القادمة، والتي تركز على الاستثمار في القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، بما يشمل قطاعات البنية التحتية الصناعية،  والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، التجارة، والزراعة، وتعزيز المنتجات الوطنية من خلال التركيز على الصناعات الاستراتيجية.

وشارك في الاكتتاب سبعة بنوك عاملة في فلسطين هي: بنك فلسطين، والبنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك القاهرة عمان، وبنك القدس، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأردني الكويتي.

وقد تم تنفيذ الإصدار من خلال شركة "إثمار إنفست" التي تولّت مهام المستشار المالي ومدير الإصدار، فيما قام "مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون" بدور المستشار القانوني للصندوق، وذلك بالتنسيق مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جميع مراحل الإصدار. كما تم تعيين البنك العربي – فلسطين كـحافظ أمين ووكيل الدفع والتسجيل للإصدار. وتمت تغطية الاكتتاب بالكامل، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الصندوق لدى القطاع المصرفي الفلسطيني والإقليمي، بما يؤكد متانة مركزه المالي وكفاءة إدارته واستدامة استثماراته.

وقال إياد جودة، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني: "يمثل هذا الإصدار إنجازًا اقتصاديًا واستثماريًا بارزًا، يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي لصندوق الاستثمار الفلسطيني، سواء من حيث متانة مركزه المالي أو من حيث نهجه الاستثماري المسؤول والمستدام. ويشكّل نجاح هذا الإصدار دلالة واضحة على قدرة الصندوق على استقطاب التمويل المحلي والإقليمي لتنفيذ استراتيجيته للأعوام 2025 –2027، الهادفة إلى الاستثمار في مشاريع إستراتيجية، تتواءم مع احتياجات شعبنا في الوقت الحاضر".

وأضاف جودة: "يأتي هذا الإصدار في إطار رؤية الصندوق لتعزيز دوره التنموي عبر تنويع أدوات التمويل والاستثمار، بما يمكّنه من المضي قدمًا في تنفيذ مشاريع استراتيجية تُسهم في خلق فرص العمل وتمكين القطاع الخاص الفلسطيني. ونفخر بالشراكة مع البنوك المشاركة في هذا الإصدار، ونقدّر ثقتها التي تعكس الإيمان المشترك بأهمية الاستثمار في فلسطين كمحرّك رئيسي للتنمية المستدامة."

واختتم جودة  مؤكداً أن: "الصندوق لا يسعى إلى منافسة القطاع الخاص، بل إلى تمكينه وتعزيز قدراته من خلال الاستثمار في القطاعات التي تحتاج إلى تدخل تنموي يقودها نحو النمو والاستقرار. ومن خلال هذا الإصدار، نُرسخ شراكتنا مع البنوك المحلية والعاملة في فلسطين لقيادة وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين."

وكانت الهيئة العامة لحملة السندات عقدت اجتماعها الأول بحضور ممثلين عن جميع البنوك المشاركة، وتم انتخاب شركة الوساطة للأوراق المالية أميناً للإصدار.

أخبار ذات صلة

نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق غزة صامد رغم العقبات وإسرائيل لن تضم الضفة

نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق غزة صامد رغم العقبات وإسرائيل لن تضم الضفة

نادي الأسير: بن غفير يواصل حرب الإبادة داخل السجون

نادي الأسير: بن غفير يواصل حرب الإبادة داخل السجون

لقاء حواري يجمع المركز السعودي للثقافة والتراث بنقابة الصحفيين لبحث الاحتياجات الإنسانية بعد الحرب

لقاء حواري يجمع المركز السعودي للثقافة والتراث بنقابة الصحفيين لبحث الاحتياجات الإنسانية بعد الحرب

(أونروا): أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي قطاع غزة

(أونروا): أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي قطاع غزة

الإخفاء القسري مستمر.. قائمة بأسماء أسرى من غزة وأماكن احتجازهم

الإخفاء القسري مستمر.. قائمة بأسماء أسرى من غزة وأماكن احتجازهم

القمة المصرية الأوروبية تدعو لتنفيذ خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

القمة المصرية الأوروبية تدعو لتنفيذ خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

&quot;الصحة العالمية&quot; تعمل على إجلاء 41 مريضاً من غزة في حالة حرجة

"الصحة العالمية" تعمل على إجلاء 41 مريضاً من غزة في حالة حرجة

ويتكوف وكوشنر يبحثان بالإمارات جهود تثبيت اتفاق غزة

ويتكوف وكوشنر يبحثان بالإمارات جهود تثبيت اتفاق غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

لقاء حواري يجمع المركز السعودي للثقافة والتراث بنقابة الصحفيين لبحث الاحتياجات الإنسانية بعد الحرب

لقاء حواري يجمع المركز السعودي للثقافة والتراث بنقابة الصحفيين لبحث الاحتياجات الإنسانية بعد الحرب

(أونروا): أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي قطاع غزة

(أونروا): أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي قطاع غزة

الإحصاء: انخفاض عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة بنسبة 5% خلال شهر آب المنصرم

الإحصاء: انخفاض عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة بنسبة 5% خلال شهر آب المنصرم

محكمة العدل الدولية تلزم إسرائيل بتسهيل إغاثة غزة وترفض مزاعمها حول (أونروا)

محكمة العدل الدولية تلزم إسرائيل بتسهيل إغاثة غزة وترفض مزاعمها حول (أونروا)

الشيخ يبحث مع الصفدي جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

الشيخ يبحث مع الصفدي جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من محافظة نابلس

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من محافظة نابلس

الاحتلال يغلق حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس

الاحتلال يغلق حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس

غوتيريش يرحّب برأي العدل الدولية ويؤكد ضرورة دعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

غوتيريش يرحّب برأي العدل الدولية ويؤكد ضرورة دعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

أمين مجلس التعاون: الاستيطان الإسرائيلي يزيد من زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة

أمين مجلس التعاون: الاستيطان الإسرائيلي يزيد من زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة

السعودية: أمر ملكي بتعيين صالح الفوزان مفتياً عاماً للمملكة

السعودية: أمر ملكي بتعيين صالح الفوزان مفتياً عاماً للمملكة

قوات يمنية تعلن ضبط أسلحة إيرانية بسفينة قرب باب المندب

قوات يمنية تعلن ضبط أسلحة إيرانية بسفينة قرب باب المندب

دول عربية ترفض مصادقة (كنيست) على الضم بالضفة وتعتبره &quot;انتهاكا صارخا&quot;

دول عربية ترفض مصادقة (كنيست) على الضم بالضفة وتعتبره "انتهاكا صارخا"