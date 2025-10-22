(القناة 12): وزير الخارجية الأميركي يصل إسرائيل الخميس

دولي

ماركو روبيو - وزير الخارجية الأميركي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيصل إسرائيل غدا الخميس.

وقالت (القناة 12) الإسرائيلية،"سيصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل الخميس في زيارة تستمر 48 ساعة".

والخميس ينهي جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي زيارة إلى إسرائيل بدأها الثلاثاء.

بينما وصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي إسرائيل الاثنين.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتدفع واشنطن نحو بدء المرحلة الثانية، لكن إسرائيل ترهن الأمر باكتمال تسلمها جثامين الأسرى.

وتتضمن المرحلة الثانية، نشر قوة دولية لحفظ السلام بغزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، ونزع سلاح "حماس"، التي تؤكد أنها حركة "مقاومة" للاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت "حماس" الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلمت جثامين 16 أسيرا ويتبقى 12، معظمهم إسرائيليون.

بينما تقول إسرائيل إن العدد المتبقي 13، مدعية أن إحدى الجثث المسلّمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

وتؤكد الحركة أنها تسعى "لإغلاق الملف" وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة للبحث عن وإخراج بقية الجثامين.

والثلاثاء، وصف فانس استعادة بقية جثامين الأسرى الإسرائيليين بأنها "أمر معقد، ولن يتم بين عشية وضحاها".

وقال إن "بعضهم مدفون تحت آلاف الكيلوغرامات من الركام، والبعض الآخر لا يُعرف مكانهم. سيستغرق الأمر بعض الوقت".

وأضاف: "لن أحدد مهلة نهائية (لتسليم بقية جثامين الأسرى) لأن بعض القضايا معقدة وغير متوقعة".

في المقابل، تتمسك "حماس" بإنهاء الإبادة الإسرائيلية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وسط غموض بشأن مصير سلاحها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 68 ألفا و229 قتيلا، و170 ألفا و369 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

