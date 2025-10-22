ترامب: "لا أرغب في اجتماع بلا نتائج مع بوتين"

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر/ تشرين الأول، إنه لا يرغب في أن يكون اجتماعه مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين مهدراً ولا يؤدي إلى الاتفاق على نتائج.جاء ذلك خلال تصريحات ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، ضمن رد على سؤال بشأن سبب إرجاء لقائهما الذي كان من المزمع عقده في مدينة بودابست المجرية.وذكر الرئيس الأميركي أنه لم يتخذ قراراً يتعلق بهذا الاجتماع، الذي كان يرغب في إجرائه خلال وقت قريب في المدينة المجرية، مشيراً إلى أنه لا يزال يعتقد أن هناك فرصة لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف.يأتي ذلك بعد أن كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عن عدم وجود خطط لعقد لقاء بين الرئيسين الأميركي والروسي "في المستقبل القريب"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.كان الرئيس الأميركي، أعلن يوم الخميس الماضي، عن قمة محتملة له مع نظيره الروسي في مدينة بودابست المجرية، متوقعاً أن تكون خلال أسبوعين من حديثه.وأيضاً ذكر المسؤول في البيت الأبيض أنه لا توجد خطط لتنظيم لقاء مباشر بين وزير الخارجية في الولايات المتحدة ماركو روبيو ونظيره في روسيا سيرغي لافروف، واصفاً مكالمتهما الهاتفية يوم الاثنين بأنها كانت "مثمرة".وكان اتصال هاتفي جرى بين ترامب وبوتين يوم الخميس الماضي واستمر لأكثر من ساعتين، وأعلن ترامب عقب الاتصال الاتفاق على عقد قمة جديدة مرتقبة مع الرئيس الروسي في مدينة بودابست المجرية لبحث ملف إنهاء الحرب في أوكرانيا.