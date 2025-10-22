شهيد في قصف مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية جنوب لبنان

رام الله - دنيا الوطناستشهد مواطن لبناني، صباح اليوم الأربعاء، في قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية جنوب لبنان.وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق الجبانة القديمة في بلدة عين قانا جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد سائقها.وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن أجواء بيروت وضواحيها تشهد منذ الصباح تحليقا كثيفا للطيران المسيّر الإسرائيلي.وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان، حولته في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 توصل "حزب الله" وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن الأخيرة تواصل خرقه واحتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.