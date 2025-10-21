اليمن: الحوثيون يطلقون سراح 20 موظفا أممياً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الأمم المتحدة إطلاق سراح 20 موظفا أمميا كانوا محتجزين لدى جماعة الحوثي في اليمن.جاء ذلك في بيان مكتوب أصدره مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الاثنين، بشأن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.وورد في البيان: "أصبح بإمكان موظفي الأمم المتحدة الدوليين الـ15 التنقل بحرية داخل مقر الأمم المتحدة في صنعاء، وهم على اتصال بالوكالات الأممية المعنية وأهاليهم".وأشار البيان إلى إطلاق سراح خمسة موظفين يمنيين احتجزهم الحوثيون، السبت، من مقر الأمم المتحدة نفسه في صنعاء.وفي مؤتمر صحفي عقده دوجاريك، الاثنين، أشار إلى أن 53 موظفا يمنيا من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا محتجزين لدى الحوثيين.وذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أجرى مكالمات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وإيران وسلطنة عمان بشأن التطورات في الشرق الأوسط، لا سيما في اليمن.