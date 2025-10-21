عربي

رئيس المخابرات المصرية في إسرائيل لتثبيت اتفاق غزة

رئيس المخابرات المصرية في إسرائيل لتثبيت اتفاق غزة
رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد
رام الله - دنيا الوطن
توجه رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد إلى إسرائيل، الثلاثاء، لعقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بشأن تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس المخابرات المصرية التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين لبحث خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.

وأوضحت قناة (القاهرة الإخبارية)، أن رشاد سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين دخول المساعدات وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مقترح ترامب.

كما سيلتقي رشاد ويتكوف، الذي يزور إسرائيل حاليا مع مسؤولين أميركيين آخرين.

وكانت مصر من بين الوسطاء الذين لعبوا دورا في التوصل إلى اتفاق، ينهي حرب غزة.

واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية قبل أيام، مؤتمرا دوليا للسلام حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وضع مقترحا لإنهاء الحرب.

من جانب آخر، تسعى مصر جاهدة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي "بأسرع وقت ممكن"، لإنشاء قوة حفظ سلام في قطاع غزة، حسبما قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة (ذا ناشونال)، قال عبد العاطي إن مهمة القوة ومجلس السلام المقترح يجب أن تكون تقديم الدعم للفلسطينيين لإدارة شؤونهم بأنفسهم، وأضاف أنه "لن يكون مقبولا أن يدير الأجانب غزة".

وأكد أن "هذا أمر بالغ الأهمية"، مضيفا أن مصر "على أهبة الاستعداد للمشاركة بجميع الأشكال، لكن ضمن معايير محددة" سيتم تفصيلها في قرار مجلس الأمن من خلال "تفويض واضح".

