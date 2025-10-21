دولي

مسؤول أميركي: لقاء ترامب وبوتين المرتقب "يتعثر"

ترامب وبوتين - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأميركية عن مسؤول في البيت الأبيض، إن لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يتعثر".

وكان من المخطط أن يلتقي الرئيسان في بودابست، لبحث إمكانية إنهاء حرب أوكرانيا.

وقال المسؤول في البيت الأبيض أيضا إن الاجتماع بين وزيري الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف تم تعليقه في الوقت الحالي، وفق (سي إن إن).

والخميس صرح ترامب بعد اتصال هاتفي مع بوتين، بأن الرئيسين "اتفقا على عقد اجتماع لمستشارينا رفيعي المستوى الأسبوع المقبل".

وكتب على موقع (تروث سوشيال): "سيقود وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين الذين سيتم اختيارهم، الاجتماعات الأولية للولايات المتحدة".

ومع ذلك، تم تأجيل الاجتماع المرتقب بين روبيو ولافروف في الوقت الحالي، ولم يتضح على الفور سبب ذلك، رغم أن أحد المصادر قال إن الوزيرين كانت لديهما توقعات متباينة بشأن إمكانية إنهاء حرب أوكرانيا.

وأجرى روبيو ولافروف الاثنين مكالمة هاتفية، وناقشا "الخطوات التالية" لمتابعة المكالمة بين ترامب وبوتين الأسبوع الماضي حول إمكانية إنهاء حرب أوكرانيا، وفقا لبيان موجز صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.

وأكد روبيو "أهمية اللقاءات المقبلة كفرصة لواشنطن وموسكو للتعاون في التوصل إلى حل دائم للحرب بين روسيا وأوكرانيا، بما يتماشى مع رؤية ترامب"، وفقا للبيان.

بينما وصف الكرملين المكالمة بأنها "نقاش بناء تناول خطوات ملموسة محتملة لتنفيذ التفاهمات"، التي توصل إليها ترامب وبوتين خلال المكالمة.

وصرح مصدر مطلع لـ(سي إن إن)، أن المسؤولين شعروا بعد مكالمة روبيو ولافروف أن الموقف الروسي لم يتطور بما يكفي لوقف الحرب.

وأضاف المصدر أنه "من غير المرجح أن يوصي روبيو حاليا بعقد اجتماع ترامب وبوتين الأسبوع المقبل، لكن من الممكن أن يتحدث روبيو ولافروف مجددا هذا الأسبوع".

ومر أكثر من شهرين منذ عقد ترامب آخر قمة شخصية له مع بوتين في ألاسكا، وانتهى الاجتماع، الذي استمر قرابة ثلاث ساعات، من دون التوصل إلى اتفاق، في حين أشاد الزعيمان بالتقدم المحرز.

ومنذ ذلك الحين، دعا ترامب علنا موسكو وكييف إلى "وقف الحرب فورا".

وقال ترامب للصحفيين يوم السبت: "عليك أن تتبع خط المعركة أينما كان، وإلا فسيكون الأمر معقدا للغاية. لن تتمكن أبدا من فهمه. عليك أن تتوقف عند خط المعركة".

