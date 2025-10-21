هرتسوغ أبلغ عائلات الأسرى بإمكانية العفو عن نتنياهو وطالبهم بدفع الموضوع علنا

رام الله - دنيا الوطنتحدث الرئيس الإسرائيلي، ياسحاق هرتسوغ، مع عائلات أسرى إسرائيليين حول إمكانية إصدار عفو عن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المتهم بمخالفات فساد خطيرة، وطلب من بغض العائلات الترويج لفكرة العفو علنا وتشجيع الجمهور على تأييد فكرة كهذه.وجرت عدة محادثات بين هرتسوغ وعائلات الأسرى قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء، نقلا عن مصادر.وأضافت المصادر أن قسما من العائلات تجاهلت طلب هرتسوغ، فيما شعرت عائلات أخرى أن فكرة العفو ستفيد تطبيق الصفقة. وحسب المصادر فإن هرتسوغ لم يطرح الفكرة كشرط لاستعادة الأسرى.ونقلت الصحيفة عن مصادر في ديوان رئيس الدولة تأكيدها على أن هرتسوغ تحدث مع عائلات الأسرى حول عفو عن نتنياهو، لكنها أشارت إلى أنه لم يبادر إلى هذه المحادثات، وأن "هذا كذب مطلق"، وأن سبب الحديث في موضوع العفو هو دعوة والد أحد الأسرى إلى إصدار عفو عن نتنياهو مقابل إعادة الأسرى.وأضافت المصادر نفسها أن هرتسوغ طرح الموضوع أمام عائلات الأسرى عدة مرات خلال الأسابيع التي سبقت التوقيع على الاتفاق، وبعد أن صرح نتنياهو "أننا على عتبة إنجاز كبير جدا. وآمل أنه في الأيام القريبة وخلال عيد العُرش، سأتمكن من تبشيركم بعودة جميعا مخطوفينا".وحسب الصحيفة، فإن تصريح نتنياهو أحدث ضغطا على عائلات الأسرى، ولذلك امتنعت عن انتقاد طلب هرتسوغ. وبعد ثلاثة أيام من تصريح نتنياهو، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن توقيع الاتفاق.وخلال خطابه في (كنيست)، الأسبوع الماضي، طلب ترامب من هرتسوغ إصدار عفو عن نتنياهو. وأفادت الصحيفة بأن عائلات الأسرى شعرت حينها أن أقوال ترامب كانت خطة مخططا لها، رغم أن هرتسوغ بدا كمن تفاجأ من أقوال ترامب.ولفتت الصحيفة إلى أن هرتسوغ حاول في الماضي التأثير على محاكمة نتنياهو. وفي آذار/مارس الماضي، حض المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مرتين على أن توافق على عملية تحكيم من شأنها إنهاء الإجراءات الجنائية ضد نتنياهو، رغم تحفظها من ذلك.وأضافت الصحيفة أن هرتسوغ التقى مع شخصيات هامة وبينهم مقربون من نتنياهو وبحث معهم إمكانية إصدار عفو، كما حاول هرتسوغ خلال هذه المحادثات تشجيع الجانبين على البحث في تسوية.وادعى ديوان الرئيس الإسرائيلي في تعقيبه على تقرير الصحيفة أن "هذا كذب مطلق. الرئيس لم يتوجه ولم يبادر ولم يشجع أبدا عائلات مخطوفين على التحدث عن عفو. وشرح الرئيس للعائلات القواعد التي تسري على العفو، مثلما يشرحها علنا في أي مناسبة. ولذلك فإن الادعاء كأن الرئيس بادر وشجع خطابا في هذا الموضوع هو كذب مطلق".