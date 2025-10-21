عاجل

  • هيئة البث الإسرائيلية: وصول نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى إسرائيل في زيارة تستمر يومين

دولي

هرتسوغ أبلغ عائلات الأسرى بإمكانية العفو عن نتنياهو وطالبهم بدفع الموضوع علنا

هرتسوغ أبلغ عائلات الأسرى بإمكانية العفو عن نتنياهو وطالبهم بدفع الموضوع علنا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الرئيس الإسرائيلي، ياسحاق هرتسوغ، مع عائلات أسرى إسرائيليين حول إمكانية إصدار عفو عن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المتهم بمخالفات فساد خطيرة، وطلب من بغض العائلات الترويج لفكرة العفو علنا وتشجيع الجمهور على تأييد فكرة كهذه.

وجرت عدة محادثات بين هرتسوغ وعائلات الأسرى قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء، نقلا عن مصادر.

وأضافت المصادر أن قسما من العائلات تجاهلت طلب هرتسوغ، فيما شعرت عائلات أخرى أن فكرة العفو ستفيد تطبيق الصفقة. وحسب المصادر فإن هرتسوغ لم يطرح الفكرة كشرط لاستعادة الأسرى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في ديوان رئيس الدولة تأكيدها على أن هرتسوغ تحدث مع عائلات الأسرى حول عفو عن نتنياهو، لكنها أشارت إلى أنه لم يبادر إلى هذه المحادثات، وأن "هذا كذب مطلق"، وأن سبب الحديث في موضوع العفو هو دعوة والد أحد الأسرى إلى إصدار عفو عن نتنياهو مقابل إعادة الأسرى.

وأضافت المصادر نفسها أن هرتسوغ طرح الموضوع أمام عائلات الأسرى عدة مرات خلال الأسابيع التي سبقت التوقيع على الاتفاق، وبعد أن صرح نتنياهو "أننا على عتبة إنجاز كبير جدا. وآمل أنه في الأيام القريبة وخلال عيد العُرش، سأتمكن من تبشيركم بعودة جميعا مخطوفينا".

وحسب الصحيفة، فإن تصريح نتنياهو أحدث ضغطا على عائلات الأسرى، ولذلك امتنعت عن انتقاد طلب هرتسوغ. وبعد ثلاثة أيام من تصريح نتنياهو، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن توقيع الاتفاق.

وخلال خطابه في (كنيست)، الأسبوع الماضي، طلب ترامب من هرتسوغ إصدار عفو عن نتنياهو. وأفادت الصحيفة بأن عائلات الأسرى شعرت حينها أن أقوال ترامب كانت خطة مخططا لها، رغم أن هرتسوغ بدا كمن تفاجأ من أقوال ترامب.

ولفتت الصحيفة إلى أن هرتسوغ حاول في الماضي التأثير على محاكمة نتنياهو. وفي آذار/مارس الماضي، حض المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مرتين على أن توافق على عملية تحكيم من شأنها إنهاء الإجراءات الجنائية ضد نتنياهو، رغم تحفظها من ذلك.

وأضافت الصحيفة أن هرتسوغ التقى مع شخصيات هامة وبينهم مقربون من نتنياهو وبحث معهم إمكانية إصدار عفو، كما حاول هرتسوغ خلال هذه المحادثات تشجيع الجانبين على البحث في تسوية.

وادعى ديوان الرئيس الإسرائيلي في تعقيبه على تقرير الصحيفة أن "هذا كذب مطلق. الرئيس لم يتوجه ولم يبادر ولم يشجع أبدا عائلات مخطوفين على التحدث عن عفو. وشرح الرئيس للعائلات القواعد التي تسري على العفو، مثلما يشرحها علنا في أي مناسبة. ولذلك فإن الادعاء كأن الرئيس بادر وشجع خطابا في هذا الموضوع هو كذب مطلق".

أخبار ذات صلة

هرتسوغ أبلغ عائلات الأسرى بإمكانية العفو عن نتنياهو وطالبهم بدفع الموضوع علنا

هرتسوغ أبلغ عائلات الأسرى بإمكانية العفو عن نتنياهو وطالبهم بدفع الموضوع علنا

ويتكوف وكوشنر يلتقيان أسرى إسرائيليين أطلق سراحهم من غزة

ويتكوف وكوشنر يلتقيان أسرى إسرائيليين أطلق سراحهم من غزة

بوليفيا تنتخب رودريغو باز رئيسا وتنهي حكم اليسار الاشتراكي

بوليفيا تنتخب رودريغو باز رئيسا وتنهي حكم اليسار الاشتراكي

بريطانيا تعتزم منح قواتها صلاحيات لإسقاط مسيّرات فور رؤيتها

بريطانيا تعتزم منح قواتها صلاحيات لإسقاط مسيّرات فور رؤيتها

إصابات خلال احتجاجات (الحريديم) بشأن التجنيد في إسرائيل

إصابات خلال احتجاجات (الحريديم) بشأن التجنيد في إسرائيل

مباحثات سرية لترتيب لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

مباحثات سرية لترتيب لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

نتنياهو يعتزم الترشح لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة

نتنياهو يعتزم الترشح لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة

كولومبيا تتهم واشنطن بانتهاك المجال البحري لبلادها

كولومبيا تتهم واشنطن بانتهاك المجال البحري لبلادها

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الوطنية الأولى فلسطينياً في السمعة الأكاديمية والتشبيك البحثي الدولي والإنتاجيّة البحثيّة

جامعة النجاح الوطنية الأولى فلسطينياً في السمعة الأكاديمية والتشبيك البحثي الدولي والإنتاجيّة البحثيّة

في تحول مؤسسي غير مسبوق عربياً..جامعة النجاح تطلق استراتيجية شاملة للتحول نحو الذكاء الاصطناعي

في تحول مؤسسي غير مسبوق عربياً..جامعة النجاح تطلق استراتيجية شاملة للتحول نحو الذكاء الاصطناعي

مصر تدعو إلى الالتزام باتفاق شرم الشيخ والبدء بتنفيذ خطط إعمار غزة

مصر تدعو إلى الالتزام باتفاق شرم الشيخ والبدء بتنفيذ خطط إعمار غزة

صحيفة: قرار إسرائيل في غزة &quot;بيد واشنطن حصراً&quot;

صحيفة: قرار إسرائيل في غزة "بيد واشنطن حصراً"

كوشنر حول الدمار في قطاع غزة: &quot;كأن قنبلة نووية انفجرت فيه&quot;

كوشنر حول الدمار في قطاع غزة: "كأن قنبلة نووية انفجرت فيه"

الاحتلال ينتشر بكثافة في مدينة طولكرم ويغلق شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت

الاحتلال ينتشر بكثافة في مدينة طولكرم ويغلق شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت

&quot;الإحصاء&quot;: قطاع غزة يغرق في البطالة والقطاع الإنتاجي يتآكل

"الإحصاء": قطاع غزة يغرق في البطالة والقطاع الإنتاجي يتآكل

مباحثات مكثفة لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

مباحثات مكثفة لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

أمير قطر يدين خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار ويؤكد دور الدوحة بالوساطات

أمير قطر يدين خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار ويؤكد دور الدوحة بالوساطات

الاحتلال يبدأ تدريباً عسكرياً واسعاً على طول حدود لبنان

الاحتلال يبدأ تدريباً عسكرياً واسعاً على طول حدود لبنان

واشنطن تحذّر: إسرائيل قد تتحرك منفردة إذا لم ينزع لبنان سلاح (حزب الله)

واشنطن تحذّر: إسرائيل قد تتحرك منفردة إذا لم ينزع لبنان سلاح (حزب الله)

بينهم ممثل (يونيسيف).. احتجاز 20 موظفاً أممياً في صنعاء

بينهم ممثل (يونيسيف).. احتجاز 20 موظفاً أممياً في صنعاء