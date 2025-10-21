أمير قطر يدين خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار ويؤكد دور الدوحة بالوساطات

رام الله - دنيا الوطنقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن ما يجري في قطاع غزة إبادة جماعية ومن المؤسف أن تكون الشرعية الدولية عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين.وأكد في كلمته خلال افتتاح دورة انعقاد مجلس الشورى القطري، إدانة قطر للانتهاكات والممارسات التي ترتكبها إسرائيل في غزة ومواصلة خرقها وقف إطلاق النار وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية ومساعيها لتهويد الحرم القدسي.كما أكد أمير دولة قطر أن على المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة، مشددا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة.وأشار الشيخ تميم إلى أن قطر تعرضت لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل، لكنها خرجت من الاعتداءين أكثر قوة وحصانة.وأضاف أن قطر تقوم بجهود مقدرة في الوساطات والعمل الإنساني مما عزز مكانتها ومناعتها، مشددا على أن إسرائيل تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط.وقال أمير دولة قطر "اعتبرنا العدوان الإسرائيلي إرهاب دولة، وكان الرد العالمي قويا لدرجة صدمت من قام به"، مضيفا أن كلمات أعضاء مجلس الأمن ومؤتمر قمة الدول العربية والإسلامية بينت المكانة التي تتمتع بها قطر.