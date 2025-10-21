عربي

أمير قطر يدين خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار ويؤكد دور الدوحة بالوساطات

أمير قطر يدين خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار ويؤكد دور الدوحة بالوساطات
تميم بن حمد آل ثاني - أمير قطر
رام الله - دنيا الوطن
قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن ما يجري في قطاع غزة إبادة جماعية ومن المؤسف أن تكون الشرعية الدولية عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين.

وأكد في كلمته خلال افتتاح دورة انعقاد مجلس الشورى القطري، إدانة قطر للانتهاكات والممارسات التي ترتكبها إسرائيل في غزة ومواصلة خرقها وقف إطلاق النار وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية ومساعيها لتهويد الحرم القدسي.

كما أكد أمير دولة قطر أن على المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة، مشددا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة.

وأشار الشيخ تميم إلى أن قطر تعرضت لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل، لكنها خرجت من الاعتداءين أكثر قوة وحصانة.

وأضاف أن قطر تقوم بجهود مقدرة في الوساطات والعمل الإنساني مما عزز مكانتها ومناعتها، مشددا على أن إسرائيل تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط.

وقال أمير دولة قطر "اعتبرنا العدوان الإسرائيلي إرهاب دولة، وكان الرد العالمي قويا لدرجة صدمت من قام به"، مضيفا أن كلمات أعضاء مجلس الأمن ومؤتمر قمة الدول العربية والإسلامية بينت المكانة التي تتمتع بها قطر.

أمير قطر يدين خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار ويؤكد دور الدوحة بالوساطات

الاحتلال يبدأ تدريباً عسكرياً واسعاً على طول حدود لبنان

واشنطن تحذّر: إسرائيل قد تتحرك منفردة إذا لم ينزع لبنان سلاح (حزب الله)

بينهم ممثل (يونيسيف).. احتجاز 20 موظفاً أممياً في صنعاء

بن سلمان يبحث مع الرئيس الفرنسي تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وزير الخارجية السوري: تحركاتنا الدبلوماسية هادئة ومخطط لها

مصر تؤكد أهمية تنسيق الجهود العربية لنجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة

نتنياهو: سنبقى بالأراضي السورية ونريد مناطق الجنوب منزوعة السلاح

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

في تحول مؤسسي غير مسبوق عربياً..جامعة النجاح تطلق استراتيجية شاملة للتحول نحو الذكاء الاصطناعي

الاحتلال ينتشر بكثافة في مدينة طولكرم ويغلق شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت

&quot;الإحصاء&quot;: قطاع غزة يغرق في البطالة والقطاع الإنتاجي يتآكل

الاحتلال يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزا قرب النبي صالح شمال رام الله

الخروقات تتواصل.. ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة

شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على القطاع.. والقسام تنفي صلتها بأحداث رفح

استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي

(حماس) تؤكد التزامها بالتهدئة وتتهم الاحتلال بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

