مصر تدعو إلى الالتزام باتفاق شرم الشيخ والبدء بتنفيذ خطط إعمار غزة

رام الله - دنيا الوطندعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الاثنين، إلى التزام إسرائيل وحركة (حماس) بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن قطاع غزة.يأتي ذلك غداة قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على غزة أسفر عن استشهاد 44 مواطنا فلسطينيا، بمزاعم انتهاك (حماس) للاتفاق ومهاجمة قوات إسرائيلية برفح؛ وهو ما نفته الحركة.وأفادت الخارجية المصرية في بيان، بإجراء اتصالين هاتفيين بين عبد العاطي ونظيريه الفرنسي جان نويل بارو والدانماركي لارس لوكه راسموسن.وشدد عبد العاطي على "الأهمية البالغة لالتزام طرفي اتفاق شرم الشيخ بنص الاتفاق الخاص بوقف الحرب في غزة".وجرى توقيع الاتفاق في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، ويتضمن بين بنود أخرى وقف إطلاق النار وتبادل أسرى، ويستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وقال عبد العاطي إن "احترام الاتفاق يمثل خطوة أساسية نحو تثبيت التهدئة وإنهاء الحرب بشكل دائم، والحد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة".وجدد تأكيد "ضرورة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة".كما تناول الاتصالان "التحضيرات لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية بغزة في نوفمبر (تشرين الثاني المقبل)"، وفقا للبيانوشدد عبد العاطي على "أهمية البدء في أقرب وقت في تنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، في إطار رؤية متكاملة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني".وتابع على أن يتم ذلك "وفقا للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط". ودعا الدول الأوروبية إلى "المشاركة الفعالة" في المؤتمر.وفي آذار/ مارس الماضي اعتمدت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة لإعادة إعمار غزة يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.وأعرب وزيرا خارجية فرنسا والدانمارك عن "دعمهما الكامل للجهود المصرية الحثيثة لدعم الاستقرار في المنطقة"؛ بحسب البيان.وعبّرا عن "تطلعهما لمواصلة التنسيق مع مصر في الملفات ذات الصلة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وفي إطار العداد للمؤتمر الدولي".