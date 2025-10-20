شؤون فلسطينية

مصر تدعو إلى الالتزام باتفاق شرم الشيخ والبدء بتنفيذ خطط إعمار غزة

مصر تدعو إلى الالتزام باتفاق شرم الشيخ والبدء بتنفيذ خطط إعمار غزة
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الاثنين، إلى التزام إسرائيل وحركة (حماس) بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن قطاع غزة.

يأتي ذلك غداة قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على غزة أسفر عن استشهاد 44 مواطنا فلسطينيا، بمزاعم انتهاك (حماس) للاتفاق ومهاجمة قوات إسرائيلية برفح؛ وهو ما نفته الحركة.

وأفادت الخارجية المصرية في بيان، بإجراء اتصالين هاتفيين بين عبد العاطي ونظيريه الفرنسي جان نويل بارو والدانماركي لارس لوكه راسموسن.

وشدد عبد العاطي على "الأهمية البالغة لالتزام طرفي اتفاق شرم الشيخ بنص الاتفاق الخاص بوقف الحرب في غزة".

وجرى توقيع الاتفاق في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، ويتضمن بين بنود أخرى وقف إطلاق النار وتبادل أسرى، ويستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال عبد العاطي إن "احترام الاتفاق يمثل خطوة أساسية نحو تثبيت التهدئة وإنهاء الحرب بشكل دائم، والحد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة".

وجدد تأكيد "ضرورة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة".

كما تناول الاتصالان "التحضيرات لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية بغزة في نوفمبر (تشرين الثاني المقبل)"، وفقا للبيان

وشدد عبد العاطي على "أهمية البدء في أقرب وقت في تنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، في إطار رؤية متكاملة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني".

وتابع على أن يتم ذلك "وفقا للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط". ودعا الدول الأوروبية إلى "المشاركة الفعالة" في المؤتمر.

وفي آذار/ مارس الماضي اعتمدت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة لإعادة إعمار غزة يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

وأعرب وزيرا خارجية فرنسا والدانمارك عن "دعمهما الكامل للجهود المصرية الحثيثة لدعم الاستقرار في المنطقة"؛ بحسب البيان.

وعبّرا عن "تطلعهما لمواصلة التنسيق مع مصر في الملفات ذات الصلة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وفي إطار العداد للمؤتمر الدولي".

أخبار ذات صلة

مصر تدعو إلى الالتزام باتفاق شرم الشيخ والبدء بتنفيذ خطط إعمار غزة

مصر تدعو إلى الالتزام باتفاق شرم الشيخ والبدء بتنفيذ خطط إعمار غزة

صحيفة: قرار إسرائيل في غزة &quot;بيد واشنطن حصراً&quot;

صحيفة: قرار إسرائيل في غزة "بيد واشنطن حصراً"

كوشنر حول الدمار في قطاع غزة: &quot;كأن قنبلة نووية انفجرت فيه&quot;

كوشنر حول الدمار في قطاع غزة: "كأن قنبلة نووية انفجرت فيه"

الاحتلال ينتشر بكثافة في مدينة طولكرم ويغلق شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت

الاحتلال ينتشر بكثافة في مدينة طولكرم ويغلق شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت

&quot;الإحصاء&quot;: قطاع غزة يغرق في البطالة والقطاع الإنتاجي يتآكل

"الإحصاء": قطاع غزة يغرق في البطالة والقطاع الإنتاجي يتآكل

مباحثات مكثفة لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

مباحثات مكثفة لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام

الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام

ويتكوف يكشف عن لقاء نادر لتعزية الحية.. &quot;مأساة مشتركة بفقدان الابن&quot;

ويتكوف يكشف عن لقاء نادر لتعزية الحية.. "مأساة مشتركة بفقدان الابن"

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزا قرب النبي صالح شمال رام الله

الاحتلال يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزا قرب النبي صالح شمال رام الله

شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على القطاع.. والقسام تنفي صلتها بأحداث رفح

شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على القطاع.. والقسام تنفي صلتها بأحداث رفح

استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي

استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي

(حماس) تؤكد التزامها بالتهدئة وتتهم الاحتلال بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

(حماس) تؤكد التزامها بالتهدئة وتتهم الاحتلال بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة: 47 خرقاً إسرائيلياً منذ وقف الحرب أدت إلى 38 شهيداً

"الإعلامي الحكومي" بغزة: 47 خرقاً إسرائيلياً منذ وقف الحرب أدت إلى 38 شهيداً

&quot;الأوقاف&quot;: فتح باب التسجيل لموسم الحج في المحافظات الشمالية الثلاثاء المقبل

"الأوقاف": فتح باب التسجيل لموسم الحج في المحافظات الشمالية الثلاثاء المقبل

غارات إسرائيلية وتبادل لإطلاق النار في رفح.. ونتنياهو يقيّم الوضع

غارات إسرائيلية وتبادل لإطلاق النار في رفح.. ونتنياهو يقيّم الوضع

وفد أميركي يبحث في إسرائيل المرحلة الثانية من خطة ترامب.. و&quot;تقسيم غزة&quot; على الطاولة

وفد أميركي يبحث في إسرائيل المرحلة الثانية من خطة ترامب.. و"تقسيم غزة" على الطاولة

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

الاحتلال يبدأ تدريباً عسكرياً واسعاً على طول حدود لبنان

الاحتلال يبدأ تدريباً عسكرياً واسعاً على طول حدود لبنان

بينهم ممثل (يونيسيف).. احتجاز 20 موظفاً أممياً في صنعاء

بينهم ممثل (يونيسيف).. احتجاز 20 موظفاً أممياً في صنعاء

بن سلمان يبحث مع الرئيس الفرنسي تطورات الأوضاع في قطاع غزة

بن سلمان يبحث مع الرئيس الفرنسي تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وزير الخارجية السوري: تحركاتنا الدبلوماسية هادئة ومخطط لها

وزير الخارجية السوري: تحركاتنا الدبلوماسية هادئة ومخطط لها