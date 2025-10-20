شؤون فلسطينية

صحيفة: قرار إسرائيل في غزة "بيد واشنطن حصراً"

صحيفة: قرار إسرائيل في غزة "بيد واشنطن حصراً"
نتنياهو وترامب - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، أن الولايات المتحدة تلعب الدور الأساسي في تهدئة الأوضاع بقطاع غزة، حيث باتت إسرائيل تتجنب تنفيذ عمليات عسكرية واسعة من دون موافقة مسبقة من واشنطن.

وقالت صحيفة (معاريف)، إن إسرائيل تباطأت في الرد العسكري على أحداث رفح الأمنية التي وقعت الأحد، مرجعة ذلك إلى رفض المستوى السياسي المصادقة على خطط هجومية واسعة خوفا من المساس باتفاق وقف إطلاق النار، وإثارة غضب البيت الأبيض.

وزعمت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي اكتفى بغارات محدودة نفذتها مقاتلتان أو 3 فقط على أهداف في رفح، مشيرة إلى أنه "لو تمت المصادقة على الخطة المقترحة، لشاركت نحو 100 مقاتلة لإسقاط قنابل حارقة ثقيلة على غزة".

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع تنفيذ عمليات جديدة في رفح أو مناطق أخرى من دون موافقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أصبحت، بحسب الصحيفة، صاحبة القرار الأعلى في إدارة الصراع.

وأوضحت أن واشنطن "تفرض انضباطا ميدانيا صارما على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني"، بالتنسيق مع الوسطاء من قطر وتركيا ومصر.

والأحد قال ترامب إن الهدنة في غزة ما زالت صامدة، بعدما شنت إسرائيل غارات على قطاع غزة، في أوضح خرق لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل تسعة أيام، ثم إعلانها وقف ضرباتها و"إعادة تطبيق" وقف إطلاق النار.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل اثنين من جنوده في مواجهات في رفح جنوبي القطاع.

بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال ارتكب 80 خرقا للاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة 230 آخرين.

وأوضح المكتب أن 21 خرقا منها سُجلت أمس الأحد وحده وأسفرت عن استشهاد 44 مواطنا.

وأضاف البيان أن الهجمات الإسرائيلية شملت إطلاق مباشرا للنار على المدنيين وقصفا جويا ومدفعيا واستهدافا متعمدا لأحياء سكنية، إضافة إلى عمليات اعتقال ميدانية.

كما نفذ جيش الاحتلال هجماته باستخدام دبابات وآليات متمركزة على أطراف المناطق السكنية وطائرات مسيرة من طراز "كواد كابتر" لتنفيذ عمليات استهداف دقيق.

وأكد البيان أن الخروقات شملت جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، وأشار إلى أن إسرائيل "لم تلتزم فعليا بوقف العدوان، وتواصل سياسة القتل والترهيب بحق المدنيين".

وحمّل مكتب الإعلام الحكومي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تلك الانتهاكات، ودعا الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لوقف الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.

وقال ترامب لصحفيين في الطائرة الرئاسية عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار ما زال قائما: "نعم إنه كذلك"، مشيرا إلى أن قيادة حماس لم تكن متورطة في أي خروق، وألقى باللوم على "بعض المتمردين داخل الحركة".

وأعرب ترامب عن أمله في أن يصمد وقف إطلاق النار الذي ساهم في التوصل إليه، وقال: "نريد التأكد من أن الأمور تسير بشكل سلمي جدا مع حماس".

أخبار ذات صلة

صحيفة: قرار إسرائيل في غزة &quot;بيد واشنطن حصراً&quot;

صحيفة: قرار إسرائيل في غزة "بيد واشنطن حصراً"

كوشنر حول الدمار في قطاع غزة: &quot;كأن قنبلة نووية انفجرت فيه&quot;

كوشنر حول الدمار في قطاع غزة: "كأن قنبلة نووية انفجرت فيه"

الاحتلال ينتشر بكثافة في مدينة طولكرم ويغلق شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت

الاحتلال ينتشر بكثافة في مدينة طولكرم ويغلق شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت

&quot;الإحصاء&quot;: قطاع غزة يغرق في البطالة والقطاع الإنتاجي يتآكل

"الإحصاء": قطاع غزة يغرق في البطالة والقطاع الإنتاجي يتآكل

مباحثات مكثفة لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

مباحثات مكثفة لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام

الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام

ويتكوف يكشف عن لقاء نادر لتعزية الحية.. &quot;مأساة مشتركة بفقدان الابن&quot;

ويتكوف يكشف عن لقاء نادر لتعزية الحية.. "مأساة مشتركة بفقدان الابن"

الاحتلال يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزا قرب النبي صالح شمال رام الله

الاحتلال يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزا قرب النبي صالح شمال رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزا قرب النبي صالح شمال رام الله

الاحتلال يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزا قرب النبي صالح شمال رام الله

شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على القطاع.. والقسام تنفي صلتها بأحداث رفح

شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على القطاع.. والقسام تنفي صلتها بأحداث رفح

استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي

استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي

(حماس) تؤكد التزامها بالتهدئة وتتهم الاحتلال بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

(حماس) تؤكد التزامها بالتهدئة وتتهم الاحتلال بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة: 47 خرقاً إسرائيلياً منذ وقف الحرب أدت إلى 38 شهيداً

"الإعلامي الحكومي" بغزة: 47 خرقاً إسرائيلياً منذ وقف الحرب أدت إلى 38 شهيداً

&quot;الأوقاف&quot;: فتح باب التسجيل لموسم الحج في المحافظات الشمالية الثلاثاء المقبل

"الأوقاف": فتح باب التسجيل لموسم الحج في المحافظات الشمالية الثلاثاء المقبل

غارات إسرائيلية وتبادل لإطلاق النار في رفح.. ونتنياهو يقيّم الوضع

غارات إسرائيلية وتبادل لإطلاق النار في رفح.. ونتنياهو يقيّم الوضع

وفد أميركي يبحث في إسرائيل المرحلة الثانية من خطة ترامب.. و&quot;تقسيم غزة&quot; على الطاولة

وفد أميركي يبحث في إسرائيل المرحلة الثانية من خطة ترامب.. و"تقسيم غزة" على الطاولة

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

الاحتلال يبدأ تدريباً عسكرياً واسعاً على طول حدود لبنان

الاحتلال يبدأ تدريباً عسكرياً واسعاً على طول حدود لبنان

بينهم ممثل (يونيسيف).. احتجاز 20 موظفاً أممياً في صنعاء

بينهم ممثل (يونيسيف).. احتجاز 20 موظفاً أممياً في صنعاء

وزير الخارجية السوري: تحركاتنا الدبلوماسية هادئة ومخطط لها

وزير الخارجية السوري: تحركاتنا الدبلوماسية هادئة ومخطط لها

مصر تؤكد أهمية تنسيق الجهود العربية لنجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة

مصر تؤكد أهمية تنسيق الجهود العربية لنجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة