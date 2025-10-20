شؤون فلسطينية

كوشنر حول الدمار في قطاع غزة: "كأن قنبلة نووية انفجرت فيه"

كوشنر حول الدمار في قطاع غزة: "كأن قنبلة نووية انفجرت فيه"
جاريد كوشنر
رام الله - دنيا الوطن
وصف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حال قطاع غزة عقب زيارته الأسبوع الماضي، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، قائلا: "وكأن قنبلة نووية انفجرت هناك".

كما أردف قائلاً، في مقابلة على شبكة (سي بي أس نيوز)  بثت كاملة مساء أمس الأحد:" بدا الأمر كما لو أن قنبلة نووية فُجّرت في تلك المنطقة، ثم رأيت الناس يعودون أدراجهم.. فسألتُ الجيش الإسرائيلي: إلى أين يذهبون؟.. فقال لي "إنهم يعودون إلى المناطق التي كانت فيها منازلهم المدمرة، إلى أرضهم، لينصبوا خيمة فوق الانقاض".

وفي سياق متصل، أكد مستشار ترامب، أن المشهد كان محزناً للغاية، لاسيما ان كل شيء كان مدمراً. وأضاف: "إنه لأمر محزن للغاية، لأنك تفكر في نفسك وتقول ليس لديهم أي مكان آخر يذهبون إليه ".

وعلى الرغم من كل ذلك الدمار الذي رآه، رفض كوشنر الإقرار بأن ما حصل في غزة كان "إبادة جماعية".

أخبار ذات صلة

صحيفة: قرار إسرائيل في غزة &quot;بيد واشنطن حصراً&quot;

صحيفة: قرار إسرائيل في غزة "بيد واشنطن حصراً"

كوشنر حول الدمار في قطاع غزة: &quot;كأن قنبلة نووية انفجرت فيه&quot;

كوشنر حول الدمار في قطاع غزة: "كأن قنبلة نووية انفجرت فيه"

الاحتلال ينتشر بكثافة في مدينة طولكرم ويغلق شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت

الاحتلال ينتشر بكثافة في مدينة طولكرم ويغلق شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت

&quot;الإحصاء&quot;: قطاع غزة يغرق في البطالة والقطاع الإنتاجي يتآكل

"الإحصاء": قطاع غزة يغرق في البطالة والقطاع الإنتاجي يتآكل

مباحثات مكثفة لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

مباحثات مكثفة لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام

الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام

ويتكوف يكشف عن لقاء نادر لتعزية الحية.. &quot;مأساة مشتركة بفقدان الابن&quot;

ويتكوف يكشف عن لقاء نادر لتعزية الحية.. "مأساة مشتركة بفقدان الابن"

الاحتلال يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزا قرب النبي صالح شمال رام الله

الاحتلال يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزا قرب النبي صالح شمال رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزا قرب النبي صالح شمال رام الله

الاحتلال يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزا قرب النبي صالح شمال رام الله

شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على القطاع.. والقسام تنفي صلتها بأحداث رفح

شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على القطاع.. والقسام تنفي صلتها بأحداث رفح

استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي

استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي

(حماس) تؤكد التزامها بالتهدئة وتتهم الاحتلال بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

(حماس) تؤكد التزامها بالتهدئة وتتهم الاحتلال بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة: 47 خرقاً إسرائيلياً منذ وقف الحرب أدت إلى 38 شهيداً

"الإعلامي الحكومي" بغزة: 47 خرقاً إسرائيلياً منذ وقف الحرب أدت إلى 38 شهيداً

&quot;الأوقاف&quot;: فتح باب التسجيل لموسم الحج في المحافظات الشمالية الثلاثاء المقبل

"الأوقاف": فتح باب التسجيل لموسم الحج في المحافظات الشمالية الثلاثاء المقبل

غارات إسرائيلية وتبادل لإطلاق النار في رفح.. ونتنياهو يقيّم الوضع

غارات إسرائيلية وتبادل لإطلاق النار في رفح.. ونتنياهو يقيّم الوضع

وفد أميركي يبحث في إسرائيل المرحلة الثانية من خطة ترامب.. و&quot;تقسيم غزة&quot; على الطاولة

وفد أميركي يبحث في إسرائيل المرحلة الثانية من خطة ترامب.. و"تقسيم غزة" على الطاولة

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

الاحتلال يبدأ تدريباً عسكرياً واسعاً على طول حدود لبنان

الاحتلال يبدأ تدريباً عسكرياً واسعاً على طول حدود لبنان

بينهم ممثل (يونيسيف).. احتجاز 20 موظفاً أممياً في صنعاء

بينهم ممثل (يونيسيف).. احتجاز 20 موظفاً أممياً في صنعاء

وزير الخارجية السوري: تحركاتنا الدبلوماسية هادئة ومخطط لها

وزير الخارجية السوري: تحركاتنا الدبلوماسية هادئة ومخطط لها

مصر تؤكد أهمية تنسيق الجهود العربية لنجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة

مصر تؤكد أهمية تنسيق الجهود العربية لنجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة