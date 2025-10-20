كوشنر حول الدمار في قطاع غزة: "كأن قنبلة نووية انفجرت فيه"

رام الله - دنيا الوطنوصف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حال قطاع غزة عقب زيارته الأسبوع الماضي، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، قائلا: "وكأن قنبلة نووية انفجرت هناك".كما أردف قائلاً، في مقابلة على شبكة (سي بي أس نيوز) بثت كاملة مساء أمس الأحد:" بدا الأمر كما لو أن قنبلة نووية فُجّرت في تلك المنطقة، ثم رأيت الناس يعودون أدراجهم.. فسألتُ الجيش الإسرائيلي: إلى أين يذهبون؟.. فقال لي "إنهم يعودون إلى المناطق التي كانت فيها منازلهم المدمرة، إلى أرضهم، لينصبوا خيمة فوق الانقاض".وفي سياق متصل، أكد مستشار ترامب، أن المشهد كان محزناً للغاية، لاسيما ان كل شيء كان مدمراً. وأضاف: "إنه لأمر محزن للغاية، لأنك تفكر في نفسك وتقول ليس لديهم أي مكان آخر يذهبون إليه ".وعلى الرغم من كل ذلك الدمار الذي رآه، رفض كوشنر الإقرار بأن ما حصل في غزة كان "إبادة جماعية".