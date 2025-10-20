شؤون فلسطينية

الاحتلال ينتشر بكثافة في مدينة طولكرم ويغلق شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت

الاحتلال ينتشر بكثافة في مدينة طولكرم ويغلق شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مدينة طولكرم، صباح اليوم الاثنين، انتشارا  مكثفا لآليات الاحتلال الإسرائيلي وفرق المشاة، تحديدا في محيط شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال أغلقت الشارع، وأعاقت حركة تنقل المركبات والمواطنين، في الوقت الذي داهمت مبنى العدوية التجاري في المنطقة، واعتلت سطحه، فيما أوقفت عددا من المواطنين، وأخضعتهم للاستجواب الميداني، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

ويأتي هذا التصعيد تزامنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيميها طولكرم، ونور شمس، لليوم الـ267 على التوالي، وسط حصار مشدد، ومنع سكانهما من الدخول إليهما، واطلاق النار على كل من يحاول الاقتراب.

كما شددت قوات الاحتلال حصارها على مخيم طولكرم، بعد نصب بوابات حديدية على المداخل المؤدية إلى عدد من حاراته، لا سيما من الجهة الغربية، في الوقت الذي وضعت سواتر ترابية في الحي الشرقي للمدينة المحاذية للمخيم، بعد استيلائها على عدد من منازل المواطنين في تلك المنطقة.

أخبار ذات صلة

كوشنر حول الدمار في قطاع غزة: &quot;كأن قنبلة نووية انفجرت فيه&quot;

كوشنر حول الدمار في قطاع غزة: "كأن قنبلة نووية انفجرت فيه"

الاحتلال ينتشر بكثافة في مدينة طولكرم ويغلق شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت

الاحتلال ينتشر بكثافة في مدينة طولكرم ويغلق شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت

&quot;الإحصاء&quot;: قطاع غزة يغرق في البطالة والقطاع الإنتاجي يتآكل

"الإحصاء": قطاع غزة يغرق في البطالة والقطاع الإنتاجي يتآكل

مباحثات مكثفة لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

مباحثات مكثفة لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام

الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام

ويتكوف يكشف عن لقاء نادر لتعزية الحية.. &quot;مأساة مشتركة بفقدان الابن&quot;

ويتكوف يكشف عن لقاء نادر لتعزية الحية.. "مأساة مشتركة بفقدان الابن"

الاحتلال يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزا قرب النبي صالح شمال رام الله

الاحتلال يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزا قرب النبي صالح شمال رام الله

شهيدان برصاص الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة

شهيدان برصاص الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزا قرب النبي صالح شمال رام الله

الاحتلال يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزا قرب النبي صالح شمال رام الله

استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي

استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة: 47 خرقاً إسرائيلياً منذ وقف الحرب أدت إلى 38 شهيداً

"الإعلامي الحكومي" بغزة: 47 خرقاً إسرائيلياً منذ وقف الحرب أدت إلى 38 شهيداً

&quot;الأوقاف&quot;: فتح باب التسجيل لموسم الحج في المحافظات الشمالية الثلاثاء المقبل

"الأوقاف": فتح باب التسجيل لموسم الحج في المحافظات الشمالية الثلاثاء المقبل

غارات إسرائيلية وتبادل لإطلاق النار في رفح.. ونتنياهو يقيّم الوضع

غارات إسرائيلية وتبادل لإطلاق النار في رفح.. ونتنياهو يقيّم الوضع

وفد أميركي يبحث في إسرائيل المرحلة الثانية من خطة ترامب.. و&quot;تقسيم غزة&quot; على الطاولة

وفد أميركي يبحث في إسرائيل المرحلة الثانية من خطة ترامب.. و"تقسيم غزة" على الطاولة

&quot;الأورومتوسطي&quot; يدين تدمير إسرائيل للبنى التحتية الممولة أوروبياً في غزة

"الأورومتوسطي" يدين تدمير إسرائيل للبنى التحتية الممولة أوروبياً في غزة

الشرطة بغزة: فتحنا تحقيقاً في ظروف مقتل المواطن هشام الصفطاوي بمخيم النصيرات

الشرطة بغزة: فتحنا تحقيقاً في ظروف مقتل المواطن هشام الصفطاوي بمخيم النصيرات

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

الاحتلال يبدأ تدريباً عسكرياً واسعاً على طول حدود لبنان

الاحتلال يبدأ تدريباً عسكرياً واسعاً على طول حدود لبنان

بينهم ممثل (يونيسيف).. احتجاز 20 موظفاً أممياً في صنعاء

بينهم ممثل (يونيسيف).. احتجاز 20 موظفاً أممياً في صنعاء

وزير الخارجية السوري: تحركاتنا الدبلوماسية هادئة ومخطط لها

وزير الخارجية السوري: تحركاتنا الدبلوماسية هادئة ومخطط لها

مصر تؤكد أهمية تنسيق الجهود العربية لنجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة

مصر تؤكد أهمية تنسيق الجهود العربية لنجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة