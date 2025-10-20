الاحتلال ينتشر بكثافة في مدينة طولكرم ويغلق شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت

رام الله - دنيا الوطنشهدت مدينة طولكرم، صباح اليوم الاثنين، انتشارا مكثفا لآليات الاحتلال الإسرائيلي وفرق المشاة، تحديدا في محيط شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال أغلقت الشارع، وأعاقت حركة تنقل المركبات والمواطنين، في الوقت الذي داهمت مبنى العدوية التجاري في المنطقة، واعتلت سطحه، فيما أوقفت عددا من المواطنين، وأخضعتهم للاستجواب الميداني، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.ويأتي هذا التصعيد تزامنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيميها طولكرم، ونور شمس، لليوم الـ267 على التوالي، وسط حصار مشدد، ومنع سكانهما من الدخول إليهما، واطلاق النار على كل من يحاول الاقتراب.كما شددت قوات الاحتلال حصارها على مخيم طولكرم، بعد نصب بوابات حديدية على المداخل المؤدية إلى عدد من حاراته، لا سيما من الجهة الغربية، في الوقت الذي وضعت سواتر ترابية في الحي الشرقي للمدينة المحاذية للمخيم، بعد استيلائها على عدد من منازل المواطنين في تلك المنطقة.