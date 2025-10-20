بريطانيا تعتزم منح قواتها صلاحيات لإسقاط مسيّرات فور رؤيتها

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (تلغراف) نقلا عن إعلان مرتقب لوزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن القوات البريطانية ستُمنح صلاحيات جديدة لإسقاط أي طائرات مسيّرة تهدد القواعد العسكرية البريطانية.وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن يكشف هيلي عن رؤيته بشأن كيفية حماية أهم القواعد العسكرية البريطانية ردا على الخطر المتزايد الذي تشكله روسيا، دون تحديد وقت فعله لذلك.ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الصلاحيات الجديدة ستطبق في البداية على المواقع العسكرية فقط، لكن الحكومة البريطانية "لا تستبعد العمل على توسيع نطاق هذه الصلاحيات" لتشمل مواقع مهمة أخرى مثل المطارات.وأضافت الصحيفة أن القوات البريطانية تستخدم حاليا معدات متخصصة لمكافحة الطائرات المسيّرة يمكنها تتبع الطائرات القادمة واختطاف إشارتها وتحويل مسارها.وتابعت أن الاقتراح الجديد سيمنح الجنود أو شرطة وزارة الدفاع "خيارا فعالا" لإطلاق النار عليها في الموقع، وهو ما لا يمكنهم فعله الآن إلا في الظروف القصوى.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت بريطانيا أن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي نفذتا مهمة لمدة 12 ساعة إلى جانب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) لمراقبة حدود روسيا، قائلة إن العملية جاءت عقب توغلات في المجال الجوي لدول تابعة للحلف، منها بولندا ورومانيا وإستونيا.وأدى توغل تلك الطائرات إلى اضطراب حركة الطيران في جميع أنحاء أوروبا في الآونة الأخيرة بعد أن تسببت في إغلاق مطارات وإلغاء رحلات جوية.ووُجهت أصابع الاتهام إلى روسيا مع تصاعد التوتر مع الغرب بشأن حربها في أوكرانيا، لكن موسكو نفت أي مسؤولية لها.